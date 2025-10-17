Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Tribunes
De 2010 à 2023, le taux de croissance cumulé du PIB a atteint 34 % aux États-Unis, face à seulement 21 % dans l'Union européenne.
© SAMUEL CORUM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Investir plutôt que subventionner : voilà pourquoi il est urgent que la France sorte de l’assistanat culturel

L'Europe décroche sur le plan économique : Voilà le constat établi par Mario Draghi dans son rapport remis à l'Union Européenne en 2024, et depuis la situation ne s'est pas amélioré, notamment dans l'industrie culturelle. La faute notamment à un manque d'investissements mais aussi à un modèle de subventions qui échoue à empêcher des pépites européennes d'être rachetées par nos concurrents. Une tribune de Jean Langlois-Berthelot.

Jean Langlois-Berthelot est docteur en mathématiques appliquées et chef de division au sein de l'armée de Terre. Il a été conseiller auprès de plusieurs directeurs d'administrations centrales sur des postes opérationnels avant de fonder puis diriger dès 2020 l'entreprise System Risk Assessment and Technologies et a travaillé, dans ce cadre, avec de nombreux laboratoires de recherche sous tutelle DGA.

