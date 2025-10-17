Marque de souveraineté

Investir plutôt que subventionner : voilà pourquoi il est urgent que la France sorte de l’assistanat culturel

L'Europe décroche sur le plan économique : Voilà le constat établi par Mario Draghi dans son rapport remis à l'Union Européenne en 2024, et depuis la situation ne s'est pas amélioré, notamment dans l'industrie culturelle. La faute notamment à un manque d'investissements mais aussi à un modèle de subventions qui échoue à empêcher des pépites européennes d'être rachetées par nos concurrents. Une tribune de Jean Langlois-Berthelot.