7 février 2026
Internet : accélérateur de la renaissance européenne ou catalyseur de sa décadence ?
Interdire les réseaux sociaux aux enfants relève davantage du réflexe administratif que d’une réponse efficace. Le problème n’est pas Internet, mais l’abandon éducatif qui l’a accompagné. À défaut d’un projet intellectuel ambitieux, le numérique est devenu un espace de divertissement permanent, au prix d’un affaiblissement cognitif déjà mesurable. Face à cette dérive, l’Europe doit cesser les demi-mesures et penser une véritable révolution éducative.
Daniel Funeriu est un chercheur et un homme politique franco-roumain membre du parti démocrate-liberal. Ancien ministre en Roumanie, ancien député européen, il s’est présenté en tant que candidat indépendant à l’élection présidentielle de 2025.
