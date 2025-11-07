Un drone. (Image d'illustration)
© Reuters
FRANCE A LA TRAINE
7 novembre 2025
Intelligence artificielle, drones et robotisation : les cruels retards de l’armée française sur les guerres du futur
Alors que les États-Unis testent déjà des essaims de drones autonomes coordonnés par intelligence artificielle, l’Europe — et plus encore la France — reste prudente face à la robotisation du champ de bataille.
Buck Danny est officier supérieur et ingénieur militaire.
Il écrit sous pseudonyme.
