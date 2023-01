Intégration des migrants : les leçons socio-économiques du Danemark

Les effets socio-économiques des politiques d'intégration au Danemark apportent de nombreux enseignements.

La formation linguistique et le dynamise du marché du travail sont les mesures les plus efficaces dans le cadre de l'intégration à long terme des réfugiés, selon des données recueillies au Danemark.

Giovanni Peri est professeur au Département d'économie de l'Université de Californie à Davis et directeur du Global Migration Center à l'UC Davis. Il est également chercheur associé au National Bureau of Economic Research à Cambridge, Massachusetts. Il est rédacteur en chef du Journal of the European Economic Association et membre du comité de rédaction de plusieurs revues académiques en économie. Ses recherches ont porté sur l'impact des migrations internationales sur les marchés du travail et la productivité des pays d'accueil et sur les déterminants des migrations internationales. Il a publié dans plusieurs revues universitaires, dont American Economic Review, Review of Economic Studies et The Review of Economics and Statistics.

Atlantico : La littérature a montré qu'un manque d'intégration entraîne une augmentation des risques de chômage et une diminution des revenus et du PIB générés par les immigrants. Vous avez cherché à savoir quels étaient les effets socio-économiques des politiques d'intégration. Comment avez-vous procédé ?

Giovanni Peri : Dans un programme de recherche qui s'étend sur plusieurs années, nous avons évalué une série de changements/réformes dans les politiques d'intégration des réfugiés qui ont été adoptées par le Danemark entre 1980 et 2016. Le Danemark permet aux chercheurs d'accéder à des données très détaillées sur la vie professionnelle, l'éducation, la criminalité, la famille et d'autres variables économiques pour chaque réfugié et nous avons donc pu identifier les politiques auxquelles chaque réfugié était soumis et le suivre dans le temps. De plus, nous n'avons pris en compte que les politiques qui ont été adoptées avec un groupe de « traitement » et de « contrôle » clair, c'est-à-dire deux groupes similaires de réfugiés, l'un qui a reçu et l'autre qui n'a pas reçu le traitement de la politique, car c'est ainsi qu'il est possible d'établir un lien de cause à effet. impact d'une politique.

Comme le gouvernement n'a pas vraiment "fait d'expérimentations", il a fallu inventer des "quasi expérimentations", c'est-à-dire des accidents qui permettaient de distinguer un groupe traité d'un non traité, comme introduire une réforme avec une date de début bien précise pour que les candidats de la veille n'étaient pas qualifiés et ceux du lendemain l'étaient. Ensuite, nous avons suivi leurs emplois, leurs salaires, leurs accusations criminelles, leur famille et leurs enfants pendant au moins 18 ans.

Jusqu'à présent, cependant, des études ont montré que les effets des mesures d'intégration étaient limités à long terme. Comment peut-on expliquer cela?

Il existe très peu d'études rigoureuses sur les effets causals à long terme des politiques. Il existe des « études de corrélation » dans lesquelles on compare les réfugiés qui ont reçu des politiques différentes ou aucune, mais ne tient pas compte du fait que celles-ci sont différentes à bien des égards. De plus, il n'y a pas beaucoup d'ensembles de données individuelles qui peuvent suivre les individus pendant 20 ans, par conséquent, une véritable évaluation de l'impact des politiques sur l'emploi des réfugiés, les emplois et d'autres résultats a été très imprécise jusqu'à présent.

Vous avez identifié quatre mesures qui ont un effet significatif au Danemark. Quelles sont-elles?

La première est une politique qui identifie les emplois en pénurie (postes non pourvus) au Danemark, propose ces emplois aux réfugiés qui viennent d'arriver et leur propose une formation rapide. Nous ne pouvons évaluer l'impact de cette politique qu'après 1 à 2 ans car elle n'a été introduite qu'entre 2013 et 2018, mais elle semble augmenter l'emploi de 5 %.

La deuxième politique, la plus efficace, concerne les cours de langue. Une augmentation de 400 heures d'enseignement des langues sur 3 ans en 1999 a produit une augmentation de l'emploi de 6% et des revenus annuels de 3 100 $ (en prix de 2015) à long terme (jusqu'à 18 ans après le cours). Il s'agit d'améliorations très importantes équivalant à un quart des revenus des réfugiés. Nous avons également constaté que les cours de langue amélioraient en particulier les revenus des réfugiés dont la langue initiale était très différente du danois (non latin) qui est généralement un groupe très défavorisé (beaucoup d'Afghans et d'Irakiens).

La troisième politique efficace consiste à placer les réfugiés dans des endroits où les marchés du travail ont des taux d'emploi élevés. Une forte demande de main-d'œuvre les aide à trouver un emploi et leur donne un avantage en matière d'emploi et de revenu même 15 ans plus tard.

Les autres politiques que nous avons évaluées n'ont pas eu d'effets marqués à long terme. L'une consistait à réduire les transferts sociaux initiaux que les réfugiés reçoivent, ce qui n'a fait augmenter l'emploi qu'à court terme, mais pas à long terme. L'autre consistait à placer des réfugiés dans des lieux avec plus de personnes de leur propre pays, ce qui n'a pas aidé leur réussite économique.

Pourquoi ces mesures fonctionnent-elles en particulier ?

L'enseignement des compétences linguistiques semble la politique la plus efficace car elle ouvre de nombreuses portes. Une meilleure langue permet aux réfugiés de rentrer et d'être plus scolarisés, leur permet d'obtenir des emplois utilisant des compétences en communication qui sont mieux rémunérés. Il est probable que cela augmente également leurs chances de connaître les emplois. Nous constatons également que cela augmente la probabilité que leurs enfants terminent leurs études secondaires, probablement parce que les réfugiés sont devenus plus sensibles à l'éducation locale.

Que devrait faire le gouvernement pour maximiser les effets socio-économiques de l'intégration des réfugiés ?

La recommandation qui en découle serait d'enseigner la langue bien et intensivement dans les premières années, et de permettre aux réfugiés de s'installer dans des villes et des marchés du travail qui offrent de nombreuses opportunités d'emploi. Au départ, ils devraient être soutenus par des transferts, qui plus tard (dans 1 à 2 ans) ne seront plus nécessaires car les réfugiés ayant de meilleures compétences rejoindront la population active. Enfin, les mettre en contact avec des emplois que les natifs ne font pas, mais qui sont demandés et peuvent bien payer, comme l'aide aux personnes âgées, les services personnels dans les soins de santé et des emplois similaires, augmentera leur capacité à travailler et augmentera leurs revenus.