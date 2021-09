Inégalités : le délicat problème avec la propriété intellectuelle

Des salariés dans les locaux de leur entreprise. La technologie affecte-t-elle toutes les entreprises de la même manière dans un pays ?

Atlantico : Vous écrivez que l'un des principaux objectifs de votre étude sur les Droits de propriété intellectuelle et les inégalités salariales, publiée sur VOXeu, était "d'établir un lien de causalité entre les incitations à l'innovation et la structure de la rémunération, tant au sein des entreprises qu'entre elles". Quelles étaient vos principales hypothèses ? Et qu'avez-vous trouvé ?

Sourav Bhattacharya, Pavel Chakraborty et Chirantan Chatterjee : L'objectif général de notre étude était de trouver des preuves de la façon dont les entreprises optimisent leur structure de rémunération en réponse à la pression croissante pour innover et adopter de nouvelles technologies. Nous nous sommes particulièrement intéressés à la manière dont l'inégalité salariale entre les types de travailleurs - en particulier, entre les cadres et les non-cadres - réagit à l'adoption de technologies résultant de la mondialisation et de la formalisation de l'économie. Pour identifier les effets d'incitations plus fortes à innover, nous nous concentrons sur les effets d'une "expérience quasi-naturelle", le changement du régime de propriété intellectuelle indien provoqué par une réglementation : Le Patent Amendment Act de 2002, qui autorise les brevets sur les nouveaux produits et non plus seulement sur les procédés de fabrication comme dans le système existant. Notre hypothèse principale était qu'un régime de propriété intellectuelle plus fort conduisait à une augmentation de la part des managers dans la rémunération totale des entreprises, et que cette augmentation serait plus importante pour les entreprises qui étaient plus avancées technologiquement au moment du changement de régime. Nous avons trouvé des preuves solides à l'appui de nos deux hypothèses. Ce phénomène ne s'est pas limité aux seules industries à forte intensité technologique : dans la plupart des secteurs de l'industrie manufacturière, les entreprises les plus avancées sur le plan technologique au sein d'une industrie (c'est-à-dire celles dont le stock de capital est supérieur à la médiane de l'industrie) ont affiché une plus forte augmentation de l'inégalité salariale que les entreprises dont le stock de capital est inférieur à la médiane. Ainsi, nous avons constaté une augmentation généralisée de l'inégalité salariale entre les cadres et les travailleurs, tant au sein des entreprises qu'entre elles, et nous établissons que ce schéma est cohérent avec une course aux brevets plus intense entre les entreprises au sein de chaque catégorie de produits. Ce changement est dû à une modification de la composition de la rémunération, qui est passée de salaires fixes à des incitations plus fortes basées sur la performance.

Quelles conclusions peut-on tirer sur les relations entre la technologie et l'inégalité dans une économie ?

Nos travaux, ainsi qu'une série d'articles rédigés par d'autres chercheurs, permettent de conclure qu'à mesure que les économies s'intègrent à l'ordre mondial en vertu des dispositions de l'OMC et que les entreprises sont soumises à des pressions plus fortes pour innover et adopter de nouvelles technologies, les inégalités entre les différents groupes de travailleurs : cadres et ouvriers, ou travailleurs qualifiés et non qualifiés, vont s'aggraver. Premièrement, l'évolution de la technologie elle-même a eu pour effet d'augmenter le rendement des travailleurs qualifiés et des travailleurs du savoir par rapport aux travailleurs non-qualifiés. Avec des technologies de plus en plus complexes et fondées sur la connaissance, la valeur de ceux qui résolvent les problèmes dans le processus de production augmente : ce phénomène, appelé "complémentarité compétences-capital", accroît les inégalités au sein des entreprises. En outre, l'intensification de la concurrence par le biais de la mondialisation et des lois sur les brevets, qui induisent une distribution plus inégale des récompenses entre les entreprises, crée une divergence des incitations à l'adoption de technologies, ce qui entraîne une inégalité entre les entreprises. En général, avec la mondialisation induite par les échanges, nous nous attendons à voir un déplacement progressif des rendements dans plusieurs dimensions : du travail vers le capital, des ouvriers vers les cadres, de la main-d'œuvre non qualifiée vers la main-d'œuvre qualifiée et des entreprises en retard sur le plan technologique vers les entreprises technologiquement avancées.

La technologie affecte-t-elle toutes les entreprises de la même manière dans un pays ? Comment les droits de propriété intellectuelle peuvent-ils aider à comprendre les effets de la technologie sur les inégalités sociales ?

L'idée de la connaissance en tant que propriété nous place devant un dilemme. Pour créer des connaissances technologiques, une entreprise doit recevoir des incitations sous la forme de droits exclusifs sur les fruits de ces connaissances. Le processus de création et d'adoption de la technologie est donc impossible sans inégalité de rendement. Avec des lois plus strictes en matière de propriété intellectuelle, une entreprise peut mieux garder la technologie - elle est donc moins équitablement répartie - et les retours sont donc également plus inégaux. Par conséquent, les entreprises ayant un accès préalable au capital de connaissances ou à d'autres formes de technologie sont mieux placées pour tirer parti des nouvelles technologies. Il est intéressant de noter que l'augmentation de l'inégalité salariale entre les cadres et les travailleurs est la plus importante pour les entreprises marginalement grandes, c'est-à-dire les entreprises qui se situent dans le 5e à 8e décile d'une industrie en termes de stock de capital technologique. Les entreprises situées en dessous de la médiane sont peu incitées à investir dans de nouvelles technologies coûteuses car elles sont déjà en retard sur la concurrence, tandis que les entreprises du décile supérieur sont également relativement moins incitées à accroître leurs investissements en réponse à un changement de régime de propriété intellectuelle car elles sont déjà nettement en avance sur la concurrence. En extrapolant ce processus dans le temps, nous verrions un regroupement des capacités aux deux extrémités de l'échelle technologique. D'une manière générale, nous pourrions donc prédire que la croissance et l'adoption de la technologie par le biais de l'investissement privé, guidées par des lois sur les brevets de plus en plus strictes, conduiraient à une grave aggravation des inégalités économiques dans la société : non seulement entre les cadres et les travailleurs, mais aussi entre les employés des entreprises leaders et ceux des entreprises en retard.

Quelles actions devraient être prises en fonction de vos conclusions ?

Il est difficile d'identifier des points d'action ici car l'adoption croissante de la technologie est omniprésente - que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Cependant, voici quelques suggestions d'actions, qui ne sont en aucun cas exhaustives. Premièrement, nous devons mesurer et suivre attentivement les données relatives au chômage et aux salaires, car les économies adoptent la technologie pour se formaliser et se mondialiser. Un point de départ important à cet égard est de commencer à tenir des registres d'employeurs et d'employés variants dans le temps à travers l'économie. Si les pays riches comme la France peuvent tenir ce genre de registre, les économies en développement comme l'Inde, le Bangladesh, etc. doivent travailler dans ce domaine. Deuxièmement, s'il existe des distorsions salariales dynamiques entre les cadres et les travailleurs, comme nous l'observons, les planificateurs sociaux peuvent envisager des mesures d'atténuation, comme des taxes sur les robots pour les leaders technologiques, un revenu de base universel ou une assurance chômage pour la cohorte des travailleurs non qualifiés à court terme, comme l'ont suggéré d'autres chercheurs, décideurs politiques et entrepreneurs technologiques.