Inde : qu’est-ce que le virus Nipah et qu’est-ce qui le rend si mortel ?

Allen Cheng est un spécialiste des maladies infectieuses et un épidémiologiste. Il est professeur/directeur des maladies infectieuses à Monash Health et à l'école des sciences cliniques de l'université Monash à Melbourne. Il s'occupe du traitement des patients atteints de maladies infectieuses et conseille les gouvernements sur le contrôle des maladies transmissibles. Il participe également à la surveillance des hospitalisations liées à la grippe et aux essais cliniques. Auparavant, il a été directeur adjoint de la santé de l'État de Victoria et coprésident du groupe consultatif technique australien sur l'immunisation et du comité consultatif pour les vaccins.