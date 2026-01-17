ATOUT FACE AU RECHAUFFEMENT

En Inde, les forêts urbaines peuvent contribuer à rafraîchir les villes si les urbanistes comprennent les vrais besoins de la nature et des habitants

Face à des vagues de chaleur de plus en plus intenses, les villes indiennes misent sur les forêts urbaines pour se rafraîchir. Mais planter des arbres ne suffit pas : pour être efficaces et justes, ces espaces verts doivent être pensés en fonction du climat local, de la biodiversité et des besoins des habitants.