Un vendeur d'eau en Inde fait une pause à l'ombre d'un arbre sur le Maidan, immense pelouse considérée comme le poumon vert de Calcutta.

Un vendeur d'eau en Inde fait une pause à l'ombre d'un arbre sur le Maidan, immense pelouse considérée comme le poumon vert de Calcutta.

ATOUT FACE AU RECHAUFFEMENT

17 janvier 2026

En Inde, les forêts urbaines peuvent contribuer à rafraîchir les villes si les urbanistes comprennent les vrais besoins de la nature et des habitants

Face à des vagues de chaleur de plus en plus intenses, les villes indiennes misent sur les forêts urbaines pour se rafraîchir. Mais planter des arbres ne suffit pas : pour être efficaces et justes, ces espaces verts doivent être pensés en fonction du climat local, de la biodiversité et des besoins des habitants.

Photo of Dhanapal Govindarajulu
Dhanapal Govindarajulu

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Dhanapal Govindarajulu image
Dhanapal Govindarajulu

Dhanapal Govindarajulu est chercheur postdoctoral, spécialisé en adaptation au changement climatique à l'Université de Manchester.

