Un vendeur d'eau en Inde fait une pause à l'ombre d'un arbre sur le Maidan, immense pelouse considérée comme le poumon vert de Calcutta.
ATOUT FACE AU RECHAUFFEMENT
17 janvier 2026
En Inde, les forêts urbaines peuvent contribuer à rafraîchir les villes si les urbanistes comprennent les vrais besoins de la nature et des habitants
Face à des vagues de chaleur de plus en plus intenses, les villes indiennes misent sur les forêts urbaines pour se rafraîchir. Mais planter des arbres ne suffit pas : pour être efficaces et justes, ces espaces verts doivent être pensés en fonction du climat local, de la biodiversité et des besoins des habitants.
Dhanapal Govindarajulu est chercheur postdoctoral, spécialisé en adaptation au changement climatique à l'Université de Manchester.
