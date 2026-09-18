VOTE DE PIDDINGTON
18 septembre 2026
Immigration : les démocraties européennes face au syndrome Piddington
En instrumentalisant les tensions autour des centres de migrants, l'extrême droite européenne exploite le sentiment de délaissement local pour nourrir son électorat. Face au désarroi des territoires, les initiatives symboliques se multiplient et deviennent de redoutables leviers politiques.
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MOTS-CLESimmigration , europe , migrants , Piddington , démocratie , Union-Européenne , Rassemblement National
THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Gilles Ivaldi est chercheur CNRS au CEVIPOF et professeur à Sciences-Po Paris.
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Gilles Ivaldi est chercheur CNRS au CEVIPOF et professeur à Sciences-Po Paris.