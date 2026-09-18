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Des migrants sont assis dans un campement provisoire situé sous une section aérienne de la ligne 2 du métro, dans le quartier de Stalingrad à Paris, le 27 avril 2026.
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VOTE DE PIDDINGTON

18 septembre 2026

Immigration : les démocraties européennes face au syndrome Piddington

En instrumentalisant les tensions autour des centres de migrants, l'extrême droite européenne exploite le sentiment de délaissement local pour nourrir son électorat. Face au désarroi des territoires, les initiatives symboliques se multiplient et deviennent de redoutables leviers politiques.

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MOTS-CLES

immigration , europe , migrants , Piddington , démocratie , Union-Européenne , Rassemblement National

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Gilles Ivaldi

Gilles Ivaldi est chercheur CNRS au CEVIPOF et professeur à Sciences-Po Paris. 

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