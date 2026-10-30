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Blurred backgroundLa présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, arrive à une conférence de presse sur la politique monétaire de la zone euro, au siège de la banque centrale à Francfort-sur-le-Main
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DEPART ANTICIPE

30 octobre 2026

BCE : quel bilan pour Christine Lagarde… et surtout quelles perspectives après elle ?

Face aux critiques sur l'inflation et la hausse des taux, Jean-Paul Betbeze décrypte le fonctionnement collégial de la BCE, les raisons du départ anticipé de Christine Lagarde et les risques qui pèsent sur la dette française dans un climat de succession hautement politique.

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MOTS-CLES

BCE , Christine Lagarde , départ , succession , Klaas Knot , Pablo Hernández de Cos , inflation , taux directeurs

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Paul Betbeze

Jean-Paul Betbeze est président de Betbeze Conseil SAS. Il a également  été Chef économiste et directeur des études économiques de Crédit Agricole SA jusqu'en 2012.

Il a notamment publié Crise une chance pour la France ; Crise : par ici la sortie ; 2012 : 100 jours pour défaire ou refaire la France, et en mars 2013 Si ça nous arrivait demain... (Plon). En 2016, il publie La Guerre des Mondialisations, aux éditions Economica et en 2017 "La France, ce malade imaginaire" chez le même éditeur.

Son site internet est le suivant : www.betbezeconseil.com