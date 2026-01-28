POLITIQUE
En 2025, 384 000 nouveaux titres de séjour ont été accordés.

28 janvier 2026

Immigration légale record en France : ce que l’on doit à la marche du monde, ce que l’on doit spécifiquement à Emmanuel Macron

La France a délivré 384 230 premiers titres de séjour l’an dernier, en hausse de 11,2 % sur un an.

Photo of Nicolas Pouvreau-Monti
Nicolas Pouvreau-Monti Go to Nicolas Pouvreau-Monti page

MOTS-CLES

immigration , titres de séjour , flux migratoires , Emmanuel Macron

THEMATIQUES

France
Nicolas Pouvreau-Monti

Nicolas Pouvreau-Monti est co-fondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.