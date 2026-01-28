©
En 2025, 384 000 nouveaux titres de séjour ont été accordés.
ANALYSE
28 janvier 2026
Immigration légale record en France : ce que l’on doit à la marche du monde, ce que l’on doit spécifiquement à Emmanuel Macron
La France a délivré 384 230 premiers titres de séjour l’an dernier, en hausse de 11,2 % sur un an.
Nicolas Pouvreau-Monti est co-fondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.
