POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLa pièce "Illusions" de Ivan Viripaev est à découvrir au Théâtre de la Tempête.
See image caption

ATLANTI-CULTURE

21 juin 2026

"Illusions" de Ivan Viripaev : l’amour doit-il forcément être réciproque pour être de l’amour ?

La pièce "Illusions" de Ivan Viripaev est à découvrir au Théâtre de la Tempête.

Photo of Alya Aglan pour Culture-Tops
Alya Aglan pour Culture-Tops Go to Alya Aglan pour Culture-Tops page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

culture , culture tops , illusions , Ivan Viripaev , théâtre , pièce de théâtre , Théâtre de la tempête , amour , couple

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Alya Aglan pour Culture-Tops image
Alya Aglan pour Culture-Tops

Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)

Populaires

1La retraite progressive, cette réforme silencieuse que personne n'a vu passer
2Canicule : comment la France a délibérément tué son atout climatisation (et à qui on le doit)
3Canicule : Paris a inventé une solution en 1978, elle dort sous nos pieds
4La love story de Mbappé crispe les Bleus, Adriana & Marc fuient à Monaco, Charlotte Casiraghi prend cher; Anne Hathaway est enceinte, Ivanka Trump se kardapouffise; Robbie Williams regarde le foot en slip, les fans d’Olivia Rodrigo l’écoutent en couches
5Et si nous avions tout faux en nous focalisant sur notre souveraineté technologique alors que l’objectif vital pour la France est… (un peu) ailleurs
6Start-up nation au banc d’essai VivaTech : le bulletin de notes des politiques vus par la tech française
7Après en avoir fini avec l’Iran chiite (?), l’Occident pourrait vite faire face à une résurgence de la menace terroriste sunnite