ATLANTI-CULTURE
21 juin 2026
"Illusions" de Ivan Viripaev : l’amour doit-il forcément être réciproque pour être de l’amour ?
La pièce "Illusions" de Ivan Viripaev est à découvrir au Théâtre de la Tempête.
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MOTS-CLESculture , culture tops , illusions , Ivan Viripaev , théâtre , pièce de théâtre , Théâtre de la tempête , amour , couple
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)
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Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)