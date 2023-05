Le chancelier allemand Olaf Scholz et la maire de Berlin Franziska Giffey s'entretiennent avec des ingénieurs en mécanique lors d'une visite de l'usine de BMW à Berlin, le 19 décembre 2022.

La production industrielle allemande est désormais en baisse de plus de 10 % par rapport à la tendance 2010-19. Pas étonnant que les sonnettes d'alarme sonnent et que les subventions mijotent à Berlin…

Atlantico : Les commandes industrielles allemandes chutent de plus de 10 % en mars. La production industrielle allemande est désormais en baisse de plus de 10 % par rapport à la tendance 2010-19. À quel point le modèle allemand est-il brisé ?

Daniel Kral : Si l'on examine les facteurs à court terme, l'industrie allemande a été entravée par les goulets d'étranglement de l'offre résultant de la pandémie de Covid-19. Plus précisément, il y a de graves pénuries de matériaux, surtout dans le secteur automobile, qui est dominant en Allemagne. En outre, il y a eu récemment un choc des prix de l'énergie, qui n'a pas été aussi grave que prévu, mais qui a tout de même entraîné une baisse significative de la production dans les industries à forte consommation d'énergie. Actuellement, les fabricants allemands ont pu stocker les intrants nécessaires en raison des pénuries d'intrants à l'Est. Cependant, le choc inflationniste et la faiblesse de la demande ont conduit les fabricants à accumuler des stocks importants par rapport aux commandes. Par conséquent, ils se concentrent sur l'épuisement de ces stocks plutôt que sur l'augmentation de la production, ce qui a un impact sur la production globale. La faiblesse de la demande et le ratio stocks/nouvelles commandes sont les principaux moteurs de cette situation. En outre, les pénuries de main-d'œuvre restent importantes dans l'industrie allemande, environ 25 % des entreprises manufacturières interrogées par la Commission européenne déclarant que les pénuries de main-d'œuvre limitent leur production. Ces facteurs contribuent à la sous-performance actuelle de l'industrie allemande. D'un point de vue plus général, on observe un déclin à plus long terme présentant des caractéristiques plus structurelles, ressemblant davantage à une lente ponction qu'à une chute brutale, ce qui représente la tendance générale.

Comment en est-on arrivé à une telle situation ?

Je pense que les constructeurs automobiles allemands se sont orientés assez tardivement vers les véhicules électriques, ainsi que vers une tendance plus large de délocalisation hors d'Europe de divers biens de consommation, biens d'équipement et biens intermédiaires. Ces industries ont traditionnellement été dominantes en Allemagne, mais elles ont connu un déclin progressif de leur production en Europe. En outre, certaines entreprises allemandes ont délocalisé leurs activités en Europe de l'Est, où l'industrie n'a pas autant souffert. Cette externalisation est principalement motivée par des considérations de coût. Toutefois, dans l'ensemble, il existe des problèmes structurels liés à l'évolution des préférences des consommateurs auxquels l'industrie allemande a eu du mal à s'adapter suffisamment rapidement. En outre, certaines entreprises allemandes ont également pris en compte les facteurs de coût lorsqu'elles ont décidé de délocaliser leurs activités.

Dans quelle mesure l'Allemagne est-elle aujourd'hui confrontée aux conséquences de la priorité qu'elle accorde parfois à ses propres intérêts en Europe, même aux dépens d'autres pays ?

Je ne crois pas que l'Allemagne ait jamais été vraiment seule dans ses actions. Pendant la crise de la zone euro, par exemple, l'Allemagne a plaidé en faveur de mesures disciplinaires et d'austérité dans les pays du sud, mais elle avait le soutien d'autres États membres et a souvent joué le rôle de médiateur entre le nord et le sud. Cependant, on peut dire que les investissements publics de l'Allemagne ont été relativement faibles. Bien qu'elle ait pu emprunter à des taux négatifs pendant la majeure partie des années 2010, l'Allemagne a manqué l'occasion de moderniser ses infrastructures, en particulier dans le domaine du déploiement numérique, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Les enquêtes indiquent que l'Allemagne est à la traîne en termes d'infrastructures modernes, et cette lacune est également évidente dans les expériences de la vie réelle. On peut donc considérer, d'un point de vue diplomatique, que la position antérieure de l'Allemagne, qu'elle a défendue auprès des autres, l'a maintenant rattrapée, ce qui se traduit par un retard dans le développement des infrastructures.

Le ministre allemand de l'économie envisage de subventionner les industries gourmandes en énergie. Est-ce une bonne idée pour l'Allemagne et l'Europe ?

Je pense que la raison d'être de ces subventions est qu'il y a eu un choc sur les prix de l'énergie et que ceux-ci devraient rester plus élevés à court terme. Cependant, avec le déploiement des énergies renouvelables, on s'attend à ce que les coûts d'exploitation soient nettement inférieurs lorsque l'énergie éolienne et solaire est abondante. Cela devrait entraîner une baisse des prix de l'électricité, surtout si l'on tient compte de l'électrification de diverses industries, des flottes de voitures et du chauffage domestique. Les subventions visent à combler le fossé entre les prix élevés actuels de l'énergie et la vision future de prix bas de l'électricité. Il est essentiel de veiller à ce que les subventions ne créent pas une dépendance permanente ou une distorsion de l'activité économique, car cela irait à l'encontre des principes du marché. D'un point de vue politique, les autres pays européens peuvent être préoccupés par ces subventions, car ils n'ont pas tous la capacité fiscale de mettre en œuvre des mesures similaires. En outre, la structure des subventions doit être conforme aux règles de concurrence de l'UE afin d'éviter tout conflit potentiel. Il existe des risques inhérents et il n'est pas certain que le plan se déroule comme prévu. Sur le plan politique, l'Allemagne pourrait avoir à investir un capital politique important, et il pourrait également y avoir des implications juridiques à gérer.

Quelle pourrait être une solution pour l'Allemagne qui soit moins risquée politiquement et économiquement que les subventions ?

Si je devais proposer une alternative, je pense qu'il existe une obsession en Allemagne, en particulier pour les secteurs industriels et manufacturiers, qui représentent environ 20 % de l'économie. Or, les services représentent près de 80 % de l'économie. Peut-être qu'au lieu de lutter contre le déclin relatif de l'industrie et de la fabrication, l'Allemagne pourrait donner la priorité à des secteurs tels que les services, en suivant l'exemple d'autres économies comme le Royaume-Uni, la France ou les États-Unis, où la part de la fabrication et de la valeur ajoutée est nettement plus faible, de l'ordre de 10 % à environ la moitié. L'accent mis sur l'industrie en Allemagne peut entraîner des coûts importants pour le contribuable allemand et ne pas produire les résultats escomptés. Par conséquent, une réorientation vers d'autres secteurs pourrait constituer une approche moins risquée et plus durable sur le plan économique.

Vous avez écrit : "La voix décisive de l'Allemagne dans le cadre de la macro-gouvernance de l'UE a été fondée sur la force de son économie. Ce n'est plus le cas". En Europe, tant sur le plan économique que politique, quelle différence cela fait-il que l'Allemagne, qui était autrefois la force motrice de l'Europe, rencontre aujourd'hui des difficultés ?

Je fais référence aux années 2010, en particulier à la crise de l'euro, lorsque l'économie allemande a connu une période d'essor. Cette période a été largement alimentée par la forte demande chinoise, la Chine étant le moteur de l'économie mondiale, et l'Allemagne a grandement bénéficié de l'augmentation des exportations de biens vers la Chine. À cette époque, les économies du sud de l'Europe étaient en difficulté, risquaient de se retrouver en situation de défaut de paiement et avaient besoin d'une aide financière internationale. Le contraste est saisissant entre la prospérité de l'Allemagne et la situation de quasi-faillite des autres pays de la zone euro. L'Allemagne, en tant qu'économie la plus forte, détenait le pouvoir moral et avait la capacité de faire la leçon aux autres. La France, prise entre deux feux, n'avait ni les moyens ni le capital politique pour défier l'Allemagne et lui a largement emboîté le pas. L'Allemagne et les États d'Europe du Nord ont dicté la marche à suivre.

Toutefois, la situation actuelle est différente. Après la pandémie de COVID-19, l'économie allemande a sous-performé, stagnant et retrouvant à peine sa production d'avant la crise. La croissance attendue est également inférieure à celle d'autres économies comparables. Il est aujourd'hui largement admis que les politiques préconisées par l'Allemagne au début des années 2010 ont été une erreur. La position de l'Allemagne s'en est trouvée affaiblie et la domination qu'elle exerçait auparavant a disparu. Le débat s'est déplacé et des voix plus fortes se sont fait entendre, en particulier celle de la France, soutenue par les économies du sud de l'Europe. Les règles budgétaires font désormais l'objet d'un débat plus large, et l'Allemagne n'a plus la même force ni la même autorité morale qu'il y a dix ans.

Cela signifie-t-il que l'Allemagne pourrait perdre son pouvoir en tant qu'acteur dominant en Europe en raison de sa situation économique actuelle et future ? Quelles pourraient en être les conséquences ?

Il est important de noter qu'il faudrait extrapoler largement les tendances. Toutefois, si l'on considère le déclin progressif plutôt qu'un changement soudain, la position relative de l'Allemagne a suivi une trajectoire descendante au cours des dernières années. Bien que je n'envisage pas que l'Allemagne perde sa position de première économie d'Europe, si un tel scénario devait se produire, il aurait sans aucun doute des conséquences politiques.

Avant même cela, compte tenu de la situation actuelle, sa capacité à défendre ses politiques préférées au niveau de l'UE pourrait être réduite, car d'autres pays pourraient remettre en question la crédibilité et l'efficacité de l'Allemagne compte tenu de ses propres difficultés économiques. En 2010, il n'y avait guère d'autre choix que de suivre les conseils de l'Allemagne en raison de ses contributions substantielles aux plans de sauvetage. Toutefois, la situation actuelle a changé et l'Allemagne n'a plus la même position morale qu'auparavant. D'autres pays pourraient être moins enclins à suivre l'exemple de l'Allemagne et pourraient se demander pourquoi ils devraient écouter un pays confronté à ses propres défis économiques.

En termes de conséquences économiques, quel serait l'impact sur l'Europe d'une contre-performance de l'Allemagne ?

C'est une bonne question. L'Europe est souvent perçue comme une région à faible croissance et à la démographie défavorable. Si l'Allemagne continue d'enregistrer des résultats médiocres, l'influence et la voix de l'Europe sur la scène mondiale pourraient s'en trouver diminuées. Cela pourrait renforcer la perception de l'Europe comme une région confrontée à des défis et entraver sa capacité à projeter sa force économique.

Toutefois, il convient de se demander si la contre-performance de l'Allemagne ne pourrait pas profiter à d'autres économies qui étaient auparavant éclipsées par l'Allemagne en Europe. Cela pourrait-il créer des opportunités pour ces économies de prospérer ?

Non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un jeu à somme nulle où la réussite d'un pays se fait au détriment des autres. Étant donné l'importance de l'Allemagne dans le commerce et les chaînes d'approvisionnement européens, toute baisse de ses performances se répercuterait sur les autres économies européennes. Lorsque l'Allemagne se porte bien, elle tend à avoir un effet d'entraînement positif sur les économies qui l'entourent. Par conséquent, si l'Allemagne est moins performante, il est probable que cela ait un impact négatif sur les autres économies européennes. La situation en 2010 était unique, due à des chocs extérieurs et à la nécessité de renflouer les caisses, ce qui a conduit l'Allemagne à imposer des conditions très strictes. Toutefois, en l'absence de telles circonstances, les performances économiques de l'Allemagne ont toujours été étroitement liées au bien-être des économies européennes voisines.

Et c'est un sujet que nous n'avons pas encore abordé. Pensez-vous que la situation actuelle puisse avoir un impact sur les politiques monétaires de la BCE ?

Lorsque l'économie est moins performante et que la demande est plus faible, elle exerce généralement une pression à la baisse sur l'inflation. Cela pourrait conduire à un assouplissement de la politique monétaire de la BCE, en particulier si l'inflation diminue plus rapidement que prévu. Nous pourrions assister à une situation similaire à celle de la fin des années 2010, lorsque l'inflation était constamment faible et que la BCE avait du mal à atteindre son objectif de 2 %. Le principal impact sur la politique monétaire serait donc influencé par les performances économiques et les pressions inflationnistes.

Dans quelle mesure l'Allemagne doit-elle s'inquiéter de ses résultats économiques, et dans quelle mesure l'Europe doit-elle également s'en préoccuper ?

C'est une question complexe qui dépend de différents points de vue. Du point de vue d'un Allemand moyen, le pays se targue toujours d'un faible taux de chômage et d'une forte pénurie de main-d'œuvre, ce qui en fait un lieu attrayant pour les demandeurs d'emploi. Toutefois, les tendances démographiques défavorables et les récentes contre-performances économiques suscitent des inquiétudes quant à l'avenir. Ces facteurs peuvent également avoir des implications fiscales, avec une croissance économique moindre mais des demandes accrues du côté des dépenses. Il est donc dans l'intérêt de l'Allemagne et de l'Europe de relever ces défis, car les retombées positives d'une économie allemande forte profitent à l'ensemble de la région.