POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundPublié en 1826 mais se déroulant à la fin du XXIe siècle, Le Dernier Homme (The Last Man) raconte l’histoire d’une contagion mortelle — propagée par les conflits humains et la guerre — qui ravage le monde et ne laisse, semble-t-il, qu’un seul survivant humain.
See image caption
See copyright

LE DERNIER HOMME

24 septembre 2026

Il y a 200 ans : ce que prédisait Mary Shelley, l’auteure de "Frankenstein", pour le XXIe siècle

Même si vous ne l’avez jamais lu, vous connaissez l’histoire du deuxième grand ouvrage de science-fiction politique de Mary Shelley, après Frankenstein. Publié en 1826 mais se déroulant à la fin du XXIe siècle, Le Dernier Homme (The Last Man) raconte l’histoire d’une contagion mortelle — propagée par les conflits humains et la guerre — qui ravage le monde et ne laisse, semble-t-il, qu’un seul survivant humain.

Photo of Eileen Hunt
Eileen Hunt Go to Eileen Hunt page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Mary Shelley , Frankenstein , Le dernier homme , guerres , catastrophes , science fiction

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Eileen Hunt image
Eileen Hunt

Eileen Hunt est professeure de science politique et théoricienne de la politique ; ses travaux portent sur la pensée politique moderne, le féminisme, la famille, les droits, l'éthique des technologies, ainsi que la philosophie et la littérature.

Populaires

1Réforme des retraites : ce que Bruno Retailleau comprend à 100%, ce qu’il oublie encore un peu
2Wassila Meddas (pas) épouse Pigasse : Si t’as pas assez de moula pour des vacances à l’Île Moustique à 50 ans, t’as raté ta vie
3Bras de fer transatlantique sur le diesel : et si Trump avait moins tort qu’il n’y paraît ?
4Panique morale à Saint-Germain des Prés : et si l’affaire Thélyson Orélien venait de mettre en lumière une vérité bien plus cruelle pour son avenir qu’une simple imposture littéraire ?
5Surtaxes exceptionnelles sur Total et autres géants de l’énergie : le projet de l’UE qui plombera plus encore l’avenir des Européens
6Les nouvelles montres d'Apple sont à votre écoute en permanence et cela pose déjà beaucoup de questions
7Discours de Macron à l’ONU : mais au fait, qui écoute encore vraiment la France aujourd’hui ?