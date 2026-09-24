LE DERNIER HOMME
24 septembre 2026
Il y a 200 ans : ce que prédisait Mary Shelley, l’auteure de "Frankenstein", pour le XXIe siècle
Même si vous ne l’avez jamais lu, vous connaissez l’histoire du deuxième grand ouvrage de science-fiction politique de Mary Shelley, après Frankenstein. Publié en 1826 mais se déroulant à la fin du XXIe siècle, Le Dernier Homme (The Last Man) raconte l’histoire d’une contagion mortelle — propagée par les conflits humains et la guerre — qui ravage le monde et ne laisse, semble-t-il, qu’un seul survivant humain.
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THEMATIQUESCulture
Eileen Hunt est professeure de science politique et théoricienne de la politique ; ses travaux portent sur la pensée politique moderne, le féminisme, la famille, les droits, l'éthique des technologies, ainsi que la philosophie et la littérature.
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Eileen Hunt est professeure de science politique et théoricienne de la politique ; ses travaux portent sur la pensée politique moderne, le féminisme, la famille, les droits, l'éthique des technologies, ainsi que la philosophie et la littérature.