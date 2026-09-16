MEMOIRE
16 septembre 2026
Il nous est tous arrivé de mélanger des souvenirs, cette nouvelle étude explique pourquoi notre cerveau nous joue des tours
Avec l’âge, notre mémoire ne s’efface pas nécessairement : elle peut surtout devenir moins précise. Une nouvelle étude montre que le cerveau vieillissant a davantage tendance à mélanger des éléments issus de souvenirs différents. Ces travaux permettent de mieux comprendre pourquoi nous pouvons être certains de nous rappeler un événement… tout en confondant certains de ses détails.
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MOTS-CLESscience , cerveau , mémoire , confusion , recherche , Étude , travaux , détails , difficultés
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Ian McDonough est professeur associé de psychologie, Université de Binghamton, Université de l'État de New York.
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A PROPOS DES AUTEURS
Ian McDonough est professeur associé de psychologie, Université de Binghamton, Université de l'État de New York.