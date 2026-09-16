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Avec l’âge, notre mémoire ne s’efface pas nécessairement.
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MEMOIRE

16 septembre 2026

Il nous est tous arrivé de mélanger des souvenirs, cette nouvelle étude explique pourquoi notre cerveau nous joue des tours

Avec l’âge, notre mémoire ne s’efface pas nécessairement : elle peut surtout devenir moins précise. Une nouvelle étude montre que le cerveau vieillissant a davantage tendance à mélanger des éléments issus de souvenirs différents. Ces travaux permettent de mieux comprendre pourquoi nous pouvons être certains de nous rappeler un événement… tout en confondant certains de ses détails.

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MOTS-CLES

science , cerveau , mémoire , confusion , recherche , Étude , travaux , détails , difficultés

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Ian McDonough

Ian McDonough est professeur associé de psychologie, Université de Binghamton, Université de l'État de New York.