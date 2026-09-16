MEMOIRE

Il nous est tous arrivé de mélanger des souvenirs, cette nouvelle étude explique pourquoi notre cerveau nous joue des tours

Avec l’âge, notre mémoire ne s’efface pas nécessairement : elle peut surtout devenir moins précise. Une nouvelle étude montre que le cerveau vieillissant a davantage tendance à mélanger des éléments issus de souvenirs différents. Ces travaux permettent de mieux comprendre pourquoi nous pouvons être certains de nous rappeler un événement… tout en confondant certains de ses détails.