Il est permis de brûler le drapeau français !

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’affaire est ancienne. Elle remonte à 2017 lors d’une manifestation contre la Loi Travail. Les choses se sont déroulées de la façon la plus simple qu’il soit. Un militant d’extrême gauche a arrosé d’essence un drapeau français qu’il avait emmené pour cette occasion et y a mis le feu. Une provocation assumée et délibérée. Un tribunal l’a, en conséquence, condamné à 200 euros d’amende.

Mais quand on est militant d’c, pas question de laisser le dernier mot à la justice bourgeoise et capitaliste. S’en sont suivies de longues années de procédures. Les avocats du militant reprochaient au tribunal de : « vouloir criminaliser une manifestation syndicale ».

Finalement, ils ont eu gain de cause. En appel, un tribunal a annulé la première condamnation. Avec toutefois une petite réserve : « le geste du manifestant n’était pas très élégant » ont déclaré les juges.

C’est sûr qu’on fera appel à eux pour les défilés de mode. Car en élégance ils s’y connaissent. Et on se demande - c’est juste une formule de style - à quel syndicat appartiennent ces juges ?