Empreinte de dinosaure de 1,2 mètre de diamètre trouvée à Maragua Marka Quila Quila, en Bolivie, le 8 août 2016. (Image d'illustration)
ENIGME DES EMPREINTES
28 janvier 2026
Identifier les dinosaures à partir de leurs empreintes est difficile, mais l'IA peut aider
Les empreintes de dinosaures se forment dans des environnements où le sol est suffisamment meuble pour laisser une empreinte, mais suffisamment stable pour que la trace ne s'affaisse pas.
Paige dePolo est une paléontologue spécialiste des vertébrés, qui étudie les empreintes de dinosaures, les mammifères du Paléocène et les reptiles marins. Elle a étudié la géologie et le génie géologique au Nevada (États-Unis) avant de s'installer en Écosse pour y poursuivre une maîtrise en recherche.
