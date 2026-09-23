AFFAIRE THELYSON ORELIEN ET IAPOCALECTURELYPSE
23 septembre 2026
IA vs auteurs humains : mais qui écrira ce que nous lirons demain ?
Entre soupçons de plagiat et essor de l’auteur « cyborg », l’intelligence artificielle bouscule le monde du livre. Face à des outils de détection impuissants, la création littéraire bascule : la valeur d'une œuvre ne dépend plus de qui tient la plume, mais de la puissance du projet.
23 min de lecture
MOTS-CLESThélyson Orélien , IA , Intelligence Artificielle , livres , littérature , C'était ça ou mourir , plagiat
THEMATIQUESTech & IA
David Defendi est écrivain et scénariste. Il a créé la plateforme Genario pour aider les auteurs dans l’écriture des scénarios avec les outils d’intelligence artificielle. Il vient de lancer aussi Genario Studio qui les accompagnera dans toute la réalisation d’un film.
Vincent Susplugas est ingénieur et expert en IA.
Populaires
David Defendi est écrivain et scénariste. Il a créé la plateforme Genario pour aider les auteurs dans l’écriture des scénarios avec les outils d’intelligence artificielle. Il vient de lancer aussi Genario Studio qui les accompagnera dans toute la réalisation d’un film.
Vincent Susplugas est ingénieur et expert en IA.