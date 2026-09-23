AFFAIRE THELYSON ORELIEN ET IAPOCALECTURELYPSE

IA vs auteurs humains : mais qui écrira ce que nous lirons demain ?

Entre soupçons de plagiat et essor de l’auteur « cyborg », l’intelligence artificielle bouscule le monde du livre. Face à des outils de détection impuissants, la création littéraire bascule : la valeur d'une œuvre ne dépend plus de qui tient la plume, mais de la puissance du projet.