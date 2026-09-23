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L'écrivain, poète et romancier québécois d'origine haïtienne Thelyson Orelien pose pour des photos lors d'une séance de prises de vues, à Paris, le 8 septembre 2026.
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AFFAIRE THELYSON ORELIEN ET IAPOCALECTURELYPSE

23 septembre 2026

IA vs auteurs humains : mais qui écrira ce que nous lirons demain ?

Entre soupçons de plagiat et essor de l’auteur « cyborg », l’intelligence artificielle bouscule le monde du livre. Face à des outils de détection impuissants, la création littéraire bascule : la valeur d'une œuvre ne dépend plus de qui tient la plume, mais de la puissance du projet.

Photo of David Defendi
Photo of Vincent Susplugas
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MOTS-CLES

Thélyson Orélien , IA , Intelligence Artificielle , livres , littérature , C'était ça ou mourir , plagiat

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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David Defendi

David Defendi est écrivain et scénariste. Il a créé la plateforme Genario pour aider les auteurs dans l’écriture des scénarios avec les outils d’intelligence artificielle. Il vient de lancer aussi Genario Studio qui les accompagnera dans toute la réalisation d’un film.

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Vincent Susplugas

Vincent Susplugas est ingénieur et expert en IA.

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