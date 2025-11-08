Intelligence Artificielle. (Image d'illustration)
© KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
IA
8 novembre 2025
IA : l’Europe cède à la Big Tech et allège sa réglementation… et voilà pourquoi c’est une bonne nouvelle
Sous la pression conjointe de Washington et de la Big Tech, Bruxelles s’apprête à suspendre une partie du AI Act, sa législation-phare sur l’intelligence artificielle. L’Europe, longtemps décidée à incarner une IA éthique et souveraine, recule face à la réalité d’une économie numérique qu’elle a elle-même corsetée.
5 min de lecture
Cyrille Dalmont est directeur de recherche au sein de l'Institut Thomas More, où il analyse les mutations sociales et politiques provoquées par la numérisation massive de nos sociétés. Ses recherches portent actuellement sur deux axes principaux : les questions de régulation et les enjeux éthiques liés au déploiement du numérique et son impact sur les droits fondamentaux et les libertés publiques ; ainsi que les enjeux de souveraineté numérique, tant au niveau national que de l’Union européenne.
Populaires
Cyrille Dalmont est directeur de recherche au sein de l'Institut Thomas More, où il analyse les mutations sociales et politiques provoquées par la numérisation massive de nos sociétés. Ses recherches portent actuellement sur deux axes principaux : les questions de régulation et les enjeux éthiques liés au déploiement du numérique et son impact sur les droits fondamentaux et les libertés publiques ; ainsi que les enjeux de souveraineté numérique, tant au niveau national que de l’Union européenne.