POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Intelligence Artificielle. (Image d'illustration)

Intelligence Artificielle. (Image d'illustration)

© KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

IA

8 novembre 2025

IA : l’Europe cède à la Big Tech et allège sa réglementation… et voilà pourquoi c’est une bonne nouvelle

Sous la pression conjointe de Washington et de la Big Tech, Bruxelles s’apprête à suspendre une partie du AI Act, sa législation-phare sur l’intelligence artificielle. L’Europe, longtemps décidée à incarner une IA éthique et souveraine, recule face à la réalité d’une économie numérique qu’elle a elle-même corsetée.

Photo of Cyrille Dalmont
Cyrille Dalmont Go to Cyrille Dalmont page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Cyrille Dalmont image
Cyrille Dalmont

Cyrille Dalmont est directeur de recherche au sein de l'Institut Thomas More, où il analyse les mutations sociales et politiques provoquées par la numérisation massive de nos sociétés. Ses recherches portent actuellement sur deux axes principaux : les questions de régulation et les enjeux éthiques liés au déploiement du numérique et son impact sur les droits fondamentaux et les libertés publiques ; ainsi que les enjeux de souveraineté numérique, tant au niveau national que de l’Union européenne.

Populaires

1L’Europe, cette championne auto proclamée de la transition énergétique qui fait pourtant nettement moins bien que des puissances accusées d’être des attentats à la planète
2N’en déplaise au RN et à LFI, voilà pourquoi l’assurance vie est tout sauf un produit improductif
33I/ATLAS : une mystérieuse accélération de l’objet stellaire fonçant vers la Terre fait dire à un astronome de Harvard qu’il s’agit… d’extra-terrestres
4L’Allemagne prévoit des contrôles médicaux pour tous les hommes en âge d’être appelés sous les drapeaux
5Les entreprises, grandes bénéficiaires d’un système fiscal injuste ? Tous les chiffres pour comprendre pourquoi c’est… 100% FAUX
6Donald Trump fait fuir une partie des universitaires américains vers l’Europe mais vers où exactement ?
7Laeticia Hallyday se sucre un milliardaire, Jennifer Aniston retape un coach; Madonna surkiffe Rosalía, Katy Perry sparatomise Orlando Bloom; Rihanna & A$AP Rocky se fourrent à Paris, Charlene frandouille à Monaco, Marlene Schiappa instaposte son 3ème