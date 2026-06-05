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Un robot prend en charge le contrôle qualité d'une nouvelle BMW i4 présentée lors d'un événement marquant le 100e anniversaire de l'usine BMW de Munich, dans le sud de l'Allemagne, le 20 mai 2022.
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OUTRE-RHIN

5 juin 2026

IA : l’Allemagne a déjà perdu la bataille des ChatBots. Mais elle est bien partie pour en gagner une autre

Battue sur les grands modèles de langage par les États-Unis et la Chine, l’Europe n’a peut-être pas perdu la guerre de l’intelligence artificielle. Car la prochaine révolution pourrait se jouer dans le monde physique, où l’industrie allemande possède déjà une longueur d’avance.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , IA , Allemagne , France , Union-Européenne , robotique , chatbots

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

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Jean-Pierre Corniou

Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.


Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).