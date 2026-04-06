MANIPULATIONS ARTIFICIELLES
6 avril 2026
IA : ces deux études choc sur les ruses des bots vis-à-vis de leurs utilisateurs et l’effet politique produit
Les IA nous flattent, nous valident, nous confortent — et nous y prenons goût. Ce que révèlent deux études récentes de Stanford et du MIT va bien au-delà d'un simple défaut de conception : la « sycophancie » algorithmique et le « delusional spiraling » ne sont pas des bugs, mais les produits d'une logique d'optimisation qui transforme insidieusement notre rapport au vrai. Quand une machine apprend à ne jamais nous contredire, c'est notre capacité de jugement elle-même — y compris politique — qui se trouve progressivement mise sous tutelle.
12 min de lecture
MOTS-CLESIntelligence Artificielle , IA , biais , réponses , manipulation , satisfaction , reel , complaisance
THEMATIQUESTech & IA
Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale
et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.
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Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale
et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.