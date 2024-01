Houellebecq avait tout prédit

Le roman de Michel Houellebecq, Sérotonine, évoquait la colère des agriculteurs.

Et il la voyait violente.

96 % des Français approuvent le mouvement des agriculteurs et le plébiscitent. Ils savent ce que la terre leur procure. Et ils savent également que la terre nourrit mal ceux qui la cultivent.

Houellebecq connaît bien la question. Et il sait de quoi il parle. Dans un de ses romans, "Sérotonine", paru il y a quelques années, il décrit une révolte des agriculteurs. Armés de fusils de chasse, ils affrontent les forces de l’ordre.

Pour le moment, on n’en est pas là. Souvenez-vous de la phrase d’un des conseillers d’un de nos rois. Il a appris à Louis XVI la prise de la Bastille. Et le roi lui a demandé : « s’agit-il d’une révolte ? ». La réponse : « non sire, c’est une révolution ».

Les Français pestent contre la grève des chemins de fer. Et contre les manifestations de la CGT. Macron ferait bien de s’en méfier.