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Blurred background"Histoires de crevettes" : la performance comme fin en soi ?
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ATLANTI-CULTURE

23 septembre 2026

"Histoires de crevettes" : la performance comme fin en soi ?

De : Compagnie Hotel Modern Mise en scène : Herman Helle, Arlene Hoornweg, Pauline Kalker, Arthur Sauer Avec : Compagnie Hotel Modern : Herman Helle, Arlene Hoornweg, Pauline Kalker, Arthur Sauer Théâtre du Rond-Point 2bis, avenue Franklin Roose 75008 Paris 01 44 95 98 21

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MOTS-CLES

Compagnie Hotel Modern , Théâtre du Rond-Point , histoire , crevettes

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean Ruhlmann

Jean Ruhlmann d’abord professeur d’histoire en collège, est actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de Lille – Charles de Gaulle. Le théâtre est une passion qui remonte à sa découverte du Festival d’Avignon ; il s’intéresse également aux séries télévisées. Il est, avec Charles Edouard Aubry, co-animateur de la rubrique théâtre et membre du Comité Editorial de Culture-Tops.

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