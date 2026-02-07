Heated Rivalry : la série phénomène qui redéfinit à sa manière les normes sociales sur l’hétérosexualité comme l’homosexualité

Diplômée de l’École de journalisme de Sciences Po, Constance Jamet a rejoint en 2007 Le Figaro.

Pendant une décennie, elle a travaillé au sein de la rédaction, couvrant l’actualité générale et les informations en continu. Elle a intégré les pages culture en 2016, où elle écrit des critiques de séries télévisées et de films. Elle réalise également des entretiens et couvre les saisons de récompenses américaines et européennes.

Elle est membre de l’Association des critiques de séries et du Syndicat français de la critique de cinéma. Elle est l’autrice de l’ouvrage Cent séries culte à avoir vu une fois dans sa vie. Elle a également contribué à un recueil d’essais consacré à Jane Austen, publié sous le titre Austen Power aux éditions Baribal, dans lequel elle analyse la manière dont Jane Austen est devenue une icône de la pop culture télévisuelle et cinématographique.