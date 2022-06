Hausse des taux et récession : cette méga tempête économique et politique qui menace la France

La situation économique du pays et le poids des finances publiques pourraient impacter durablement le pays.

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata , société d'études et de conseils en stratégies économiques.

Atlantico : Critiqué par Emmanuel Macron sur le programme économique de la Nupes, Jean-Luc Mélenchon a souligné que le gouvernement pourrait lui-même se retrouver face à de lourds problèmes de soutenabilité de la trajectoire des finances publiques françaises. Quelle est la réalité de nos finances publiques ?

Philippe Crevel : La situation des finances publiques est assez simple. Il y a un déficit public qui a atteint un maximum en 2020, au cœur de la crise sanitaire, aux alentours de 8%. Il s’est depuis réduit à 5,5 % l’année dernière. Cette année devait entériner cette baisse, mais cela ne baissera pas aussi fortement que prévu du fait de la politique de soutien pour lutter contre l’inflation. Malgré tout, grâce à l’activité économique, le déficit devrait rester autour de 6% du PIB. C’est un chiffre important mais soutenable dans les circonstances actuelles. La dette publique, elle, est à 113% du PIB. Elle a augmenté pendant la crise sanitaire et s’est stabilisée depuis. Les allégations de Mélenchon peuvent faire sourire, compte tenu de l’ampleur de son programme. Il est dans le populisme le plus complet. Ce qui est vrai, c’est que la France devra, dans les prochaines années restaurer ses finances publiques quel que soit le gouvernement. Et si l’on sortait de l’Europe ce serait pire.

Emmanuel Macron devra-t-il comme le dit le leader insoumis, augmenter les impôts ou faire des économies de la sorte ?

Philippe Crevel : Qu’il y ait, à un moment ou un autre, une opération vérité sur les dépenses publiques et la nécessité de les réduire, je pense que tout le monde en est conscient, même si certains croient que le quoi qu’il en coûte peut être éternel. La meilleure méthode est évidemment de réduire les dépenses publiques car c’est une solution plus pérenne que de jouer sur les impôts. Pour le moment, le gouvernement et Bruno Le Maire ont affirmé qu’il n’y avait pas de projet d’augmentation des prélèvements obligatoires à court et moyen terme, pour ne pas casser complètement la croissance. Si l’on augmentait les impôts à hauteur de 80 milliards, on serait dans une récession automatiquement. Les gouvernements aujourd’hui essaient de manœuvrer avec l’augmentation des taux sans entraîner une rupture de croissance.

Quand la loi de finances a été bâtie, l’espoir était à une croissance plus forte, c’est évident et la remontée des taux était espérée plus lente qu’aujourd’hui. Nul n’avait imaginé une mesure de l’inflation à plus de 5% au milieu de l’année 2022. Il est logique que des corrections soient faites et que la situation oblige à revoir la copie budgétaire sans pour autant aboutir, comme Mélenchon peut le dire, à une folie fiscale qui tuerait la croissance et les recettes de l’Etat.

A quel point assistons-nous actuellement à un effet de ciseau négatif avec une croissance qui chute et pourrait flirter avec la récession et des taux d’intérêts des banques centrales qui augmentent (et globalement des politiques monétaires plus restrictives - fin du QE) ? Quelles conséquences cela va-t-il avoir ?

Philippe Crevel : L’augmentation des taux d’intérêt génère un surplus d’intérêts à payer pour l’Etat, le service de la dette ; une moindre croissance diminue les recettes. En revanche l’inflation les accroît. Les recettes de l’Etat, notamment la TVA, sont plutôt bien indexées à l’inflation. L’Etat a déjà, par le passé, réduit sa dette par l’inflation. Mais il ne faut pas que les taux d’intérêt soient trop forts. Pour l’instant le taux d’intérêt réel est négatif car les taux d’intérêts sont inférieurs à l’inflation. Tant qu’on a de la croissance, on peut réduire le poids de la dette.

Combien cela nous coûte-t-il pour l’année 2022 ? Et combien cela risque de nous coûter ?

Philippe Crevel : Un point de taux d’intérêt, sur trois ans, c’est dix milliards d’euros supplémentaires. Il faut aussi tenir compte de l’évolution naturelle des recettes. Il est aujourd’hui un peu tôt pour faire un calcul complet du bilan financier que cela peut entraîner.

Dans quelle mesure la trajectoire des finances publiques françaises actuelle est-elle soutenable, au regard notamment du Plan de loi de finances actuel ?

Philippe Crevel : La loi de finance actuelle devra faire l’objet d’une modification pour tenir compte de la situation, de la guerre en Ukraine et des engagements du président de la République il y aura forcément un projet de loi de finances rectificatives. Il est prévu d’en discuter pour le mois de juillet. Il faudra évidemment tenir compte d’une croissance moins élevée que prévu (2% au mieux contre 3 espérés). Il faudra évidemment faire des investissements. La trajectoire 2027 à 3% paraît difficile, car le contexte a changé. L’engagement a été pris avant la guerre en Ukraine, la nécessité d'accroître l’effort de défense et l’inflation qui en résulte. Tous les pays sont concernés et la Commission européenne a admis que les critères budgétaires qui devaient à nouveau entrer en vigueur en 2023 sont reportés d’au moins une année.

Dans quelle mesure la conjoncture actuelle risque-t-elle de déboucher sur une tempête économique et politique avec une hausse des taux pour répondre à une inflation qui n'est pas liée à un phénomène monétaire mais à des chocs d'offres ?

Philippe Crevel : L’objectif de la politique monétaire de la Banque centrale est d’éviter une spirale inflationniste qui entraînerait une stagflation voire une récession. Les banques centrales doivent mesurer les risques au niveau de la solvabilité des Etats et de la soutenabilité pour les populations. C’est un exercice compliqué qui demande de maîtriser les taux, l’endettement des Etats et la croissance. La BCE cherche le bon niveau pour agir afin d’éviter une explosion économique.

