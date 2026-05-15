LA “METHODE LECORNU” ?

15 mai 2026

Hantavirus : Lecornu impose-t-il une nouvelle culture de crise à Matignon ?

Face à la résurgence de l’hantavirus et dans un contexte encore marqué par le traumatisme du Covid, la gestion de crise portée par Sébastien Lecornu privilégie anticipation, visibilité et contrôle de la communication, quitte à soulever des questions sur la proportion et les effets politiques de cette nouvelle doctrine.