LA “METHODE LECORNU” ?
15 mai 2026
Hantavirus : Lecornu impose-t-il une nouvelle culture de crise à Matignon ?
Face à la résurgence de l’hantavirus et dans un contexte encore marqué par le traumatisme du Covid, la gestion de crise portée par Sébastien Lecornu privilégie anticipation, visibilité et contrôle de la communication, quitte à soulever des questions sur la proportion et les effets politiques de cette nouvelle doctrine.
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THEMATIQUESPolitique
Ariane Ahmadi Kermanshahani est experte en communication politique. Elle est présidente et fondatrice de Kerman Consulting, cabinet de conseil en communication à destination des élus et des dirigeants (secteur privé/public).
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Ariane Ahmadi Kermanshahani est experte en communication politique. Elle est présidente et fondatrice de Kerman Consulting, cabinet de conseil en communication à destination des élus et des dirigeants (secteur privé/public).