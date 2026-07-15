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Une femme marche avec un éventail pendant une vague de chaleur à Nantes, dans l'ouest de la France, le 23 juin 2026.
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CONTRE-COUP

15 juillet 2026

Gueule de bois thermique : quand l'après canicule fait mal

La baisse des températures ne signe pas la fin du danger : le « contre-coup » post-canicule est une réalité médicale qui impose à l'organisme une lourde dette physiologique et nécessite une récupération active.

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MOTS-CLES

canicule , contre-coup , chaleur , organisme , stress thermique

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe de Jaeger

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir"  chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque