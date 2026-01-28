POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Xi Jinping. (Image d'illustration)

©

Xi Jinping. (Image d'illustration)

PURGE DES GENERAUX CHINOIS

28 janvier 2026

Guerre prochaine à Taïwan ou durcissement à Pékin : de quoi les purges des généraux sont-ils l’annonce ?

Zhang Youxia, plus haut gradé des forces chinoises et vice-président de la Commission militaire centrale (CMC), a été évincé le 24 janvier, en compagnie de Liu Zhenli, un autre membre de cet organe de direction de l’Armée populaire de libération (APL).

Photo of Emmanuel Lincot
Emmanuel Lincot Go to Emmanuel Lincot page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Chine , généraux , armée chinoise , purge , coup d'Etat , Xi Jinping , Taïwan

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Lincot image
Emmanuel Lincot

Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).