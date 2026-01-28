©
Xi Jinping. (Image d'illustration)
PURGE DES GENERAUX CHINOIS
28 janvier 2026
Guerre prochaine à Taïwan ou durcissement à Pékin : de quoi les purges des généraux sont-ils l’annonce ?
Zhang Youxia, plus haut gradé des forces chinoises et vice-président de la Commission militaire centrale (CMC), a été évincé le 24 janvier, en compagnie de Liu Zhenli, un autre membre de cet organe de direction de l’Armée populaire de libération (APL).
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).
