FRAPPE AU PORTEFEUILLE

27 janvier 2026

Guerre en Ukraine : pourquoi les sanctions contre Rosneft et Lukoil pourraient s’avérer décisives

L’inscription de Rosneft et Lukoil sur la liste noire américaine marque peut-être un tournant discret mais décisif. En visant le cœur même de la rente pétrolière russe, les sanctions ne cherchent plus à provoquer un choc immédiat, mais à épuiser progressivement la capacité économique qui soutient l’effort de guerre.