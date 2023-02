Guerre de succession en Corée du Nord : la fille de Kim Jong Un s’attaque à la sœur de son père

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un marche avec le président sud-coréen Moon Jae-in, suivi de la sœur et proche conseillère de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, lors d'un somment en avril 2018.

Juliette Morillot est journaliste, historienne et écrivaine spécialiste de la Corée du Nord et du Sud. Elle a publié aux éditions Robert Laffont "Le monde selon KimJong-un" coécrit avec Dorian Malovic.

Atlantico : Selon un article du Daily Beast, une « guerre de succession » aurait lieu en Corée du Nord. Qu’en savons-nous exactement ?

Juliette Morillot : La Corée du Nord est un pays fermé qui laisse filtrer très peu d’informations, d’autant plus suite à la pandémie de Covid-19. Cette prétendue « guerre de succession » est donc le fait d’interprétations, bien souvent basées sur ce qui est accessible: les photos officielles, notamment le fameux cliché où on voit Kim Jong Un et sa fille lors du défilé militaire organisé dans la nuit du 8 au 9 février. Il s’est passé exactement la même chose, au plus fort de la pandémie, lorsqu’on a avancé que le dirigeant nord-coréen était décédé. Cette fois-ci justement, il n'y avait plus de photos. De la même manière, on a annoncé que la sœur de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, avait disparu suite à l’échec des négociations à Hanoï en mars 2019 avec l’ancien président américain Donald Trump. Mais encore une fois, il ne s’agit que d'interprétations sans réel fondement, faute d'informations véritables.

Au sein de la famille Kim, il y a toujours eu des luttes d’influence et de pouvoir. Pour autant, il n’est pas possible d’affirmer qu’il y a actuellement une guerre de succession en Corée du Nord. À l’heure actuelle, Kim Yo Jong reste une valeur sûre pour Kim Jong Un. Peut-être qu’elle disparaîtra un jour du cercle familial, mais encore une fois, il n’est pas possible de l’affirmer.

Cette affaire relève-t-elle plutôt d’une sorte de feuilleton à la dynastie dont se délecte la presse occidentale ?

Tout à fait, il s’agit de spéculations, d’un décryptage occidental à partir d’images que l’on peut interpréter n’importe comment. Comme je l’expliquais précédemment, la presse occidentale a déjà réagi de la sorte à plusieurs reprises.

Que savons-nous de Kim Yo Jong, la sœur de Kim Jong Un ?

Kim Yo Jong disparaît souvent de la scène publique avant de réapparaître après quelques semaines ou quelques mois. Elle a des fonctions élevées, et intervient généralement dans le domaine des relations extérieures. Ju Ae, la fille du dirigeant nord-coréen, serait quant à elle la deuxième d’une fratrie de trois enfants. Pour l’heure, elle n’est pas présentée comme la successeur de son père.

Il faut savoir que la Corée du Nord est un pays très patriarcal. Je doute qu’une femme puisse accéder à la fonction suprême. Ce qui important, c’est la ligne du Mont Paektu, le volcan qui correspond aux origines de la Corée selon la légende. Ce sang coule dans les veines de Kim Yo Jong et de Ju Ae. Si Kim Jong Un s’est affiché à plusieurs reprises aux côtés de sa fille, ce n’est pas pour la nommer comme successeur ou la présenter au reste du monde. Les dirigeants nord-coréens n’ont jamais fait cela et ils peuvent encore changer d’avis.

Selon moi, Kim Jong Un s’est affiché aux côtés de sa fille pour deux raisons. Premièrement, il souhaite envoyer un certain message chaleureux à son opinion publique, se donner une image plus moderne. C’est également pour consolider l’image de la dynastie, de la famille ou coule le sang du Mont Paektu. C’est donc une manière de fédérer le peuple coréen derrière une famille unie. En effet, les dirigeants sont considérés comme les parents du peuple. Quand le Père, Kim Jong Un, montre sa fille aux côtés de missiles, cela signifie « je vais vous protéger, vous mon peuple, mes enfants, comme je protège ma fille qui grandira dans une monde de paix grâce à mes missiles ». C’est avant tout un message de protection.

À l’heure actuelle, avons-nous une idée de la personne qui pourrait devenir l’héritière du régime ?

Kim Jong Un a 39 ans, il est encore jeune ! Dans l’ordre naturel des choses, le successeur serait un enfant mâle, et même si Kim Jong Un semble laisser plus de place aux femmes, rien ne dit que Kim Yo Jong ou Kim Ju Ae seront un jour à la tête du pays. Est-ce qu’elles se feraient respecter dans ce pays ce pays socialiste très rigide et hiérarchique ? Les militaires feraient-ils confiance à une femme? J’en doute … La seule certitude, c’est que la succession aura lieu au sein de la dynastie du sang du Mont Paektu.

Cette histoire de succession pourrait-elle avoir des conséquences sur le régime nord-coréen ?

On peut imaginer des guerres internes, il y en a toujours eu. Par exemple, Kim Il Sung a vécu une rivalité avec la famille de sa première femme. Il y a effectivement eu des conflits pendant lesquels certains éléments dérangeants ont été éloignés. On raconte que Kim Jong Nam, assassiné en Malaisie en 2017, aurait été approché par les Sud-Coréens pour trouver asile … En somme, comme dans tous les régimes monolithes, on peut imager un nombre important de querelles. Mais comment le démontrer ? C’est une tâche très compliquée puisque rien ne filtre, qu’il n’y a plus d’échanges avec l’extérieur, plus d’ambassades … Pour conclure, s’il est par exemple certain que Kim Jong Un a remplacé un bon nombre de ses généraux, cela n’intéresse personne et il est plus vendeur de parler d’une guerre de succession interne au sein du régime.