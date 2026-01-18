BRAS DE FER

18 janvier 2026

Groënland : Emmanuel Macron va demander « l’activation de l’instrument anti-coercition » de l’UE face aux menaces de Donald Trump

Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d’actionner des leviers économiques contre les États-Unis s’ils persistent à déployer des tarifs douaniers contre les Européens qui défendent la souveraineté danoise et groënlandaise.