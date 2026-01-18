POLITIQUE
Un montage des portraits de Donald Trump et du président Emmanuel Macron (image d'illustration).

©

Un montage des portraits de Donald Trump et du président Emmanuel Macron (image d'illustration).

BRAS DE FER

18 janvier 2026

Groënland : Emmanuel Macron va demander « l’activation de l’instrument anti-coercition » de l’UE face aux menaces de Donald Trump

Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d’actionner des leviers économiques contre les États-Unis s’ils persistent à déployer des tarifs douaniers contre les Européens qui défendent la souveraineté danoise et groënlandaise.

Gabriel Mabille
Gabriel Mabille

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

