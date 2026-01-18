©
Un montage des portraits de Donald Trump et du président Emmanuel Macron (image d'illustration).
BRAS DE FER
18 janvier 2026
Groënland : Emmanuel Macron va demander « l’activation de l’instrument anti-coercition » de l’UE face aux menaces de Donald Trump
Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d’actionner des leviers économiques contre les États-Unis s’ils persistent à déployer des tarifs douaniers contre les Européens qui défendent la souveraineté danoise et groënlandaise.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.