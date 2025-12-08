Cette photographie d'illustration montre les logos de Google à Bruxelles le 29 septembre 2025.
PUCES SPECIALISEES
8 décembre 2025
Google utilise ses propres puces pour son système d'IA Gemini. Voici pourquoi il s'agit d'un changement majeur pour le secteur
Pendant de nombreuses années, l'entreprise américaine Nvidia a façonné les fondements de l'intelligence artificielle moderne. Ses unités de traitement graphique (GPU) sont un type de puce informatique spécialisée, initialement conçue pour répondre aux exigences de traitement des graphismes et de l'animation. Mais elles sont également parfaitement adaptées aux calculs répétitifs nécessaires aux systèmes d'IA.
Alaa Mohasseb est maître de conférences en intelligence artificielle et apprentissage automatique à la Faculté d'informatique de l'Université de Portsmouth, et responsable du master en intelligence artificielle et apprentissage automatique.
