Google (image d'illustration)

Google (image d'illustration)

© Reuters

REVOLUTION DISCRETE

3 décembre 2025

Google mise désormais sur ses propres puces pour son IA Gemini — et voilà pourquoi c’est un changement majeur pour toute l’industrie

En choisissant d’entraîner Gemini sur ses propres puces, Google bouleverse un équilibre longtemps dominé par Nvidia.

Alaa Mohasseb Go to Alaa Mohasseb page

Alaa Mohasseb

Alaa Mohasseb est maître de conférences en intelligence artificielle et apprentissage automatique à la Faculté d'informatique de l'Université de Portsmouth, et responsable du master en intelligence artificielle et apprentissage automatique.

