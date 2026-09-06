EXERCICE DU POUVOIR
6 septembre 2026
Giorgia Meloni vs Marine Le Pen : le match des femmes fortes de la droite nationale
Giorgia Meloni a réussi là où tant de gouvernements italiens ont échoué : durer, rassurer les marchés et s’imposer comme une dirigeante crédible sans renoncer totalement à son identité. Face à elle, Marine Le Pen a remporté une large bataille culturelle en imposant ses thèmes dans le débat français. Mais entre le succès électoral et l’exercice du pouvoir, le fossé reste entier.
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A PROPOS DES AUTEURS
Edoardo Secchi est président du Club Italie France et Conseiller économique France Italie.
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