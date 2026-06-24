ATLANTI-CULTURE
24 juin 2026
"Ghost stories" : l’art de dialoguer avec l’absence ou le livre du deuil et de l’amour infini
De : Siri Hustvedt Gallimard Traduit de l’anglais par Frédéric Joly Publication le 14 mai 2026 432 pages 24 € (16,99 en numérique)
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MOTS-CLESGallimard , roman , Siri Hustvedt , Ghost Stories
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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