Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Environnement
Un derrick de la centrale géothermique "énergie verte" de Geretsried, dans le sud de l'Allemagne, est photographié le 24 août 2023. La société canadienne Eavor y construit une centrale géothermique commerciale dotée d'une technologie de boucle innovante.
Un derrick de la centrale géothermique "énergie verte" de Geretsried, dans le sud de l'Allemagne, est photographié le 24 août 2023. La société canadienne Eavor y construit une centrale géothermique commerciale dotée d'une technologie de boucle innovante. © Christof STACHE / AFP
Solution écologique

Géothermie : un potentiel énorme pour produire une énergie propre, y compris à partir de puits de pétrole et de gaz abandonnés

Alors que la demande mondiale en énergie ne cesse d’augmenter et que la planète se réchauffe, une ressource ancienne attire un regain d’intérêt : la chaleur du sous-sol terrestre. Discrète, continue et faiblement émettrice, l’énergie géothermique pourrait bien devenir l’un des piliers d’un avenir énergétique propre — notamment grâce à la reconversion des anciens puits de pétrole et de gaz.

Moones Alamooti
author imageMoones Alamooti

Moones Alamooti est professeure adjoint au département de génie énergétique et pétrolier de l'Université du Dakota du Nord. Titulaire d'un doctorat en géophysique et d'un master en génie énergétique de l'UND, ses recherches portent sur la géomécanique computationnelle, l'imagerie sismique et les systèmes énergétiques souterrains, avec des applications dans l'exploration des ressources géothermiques, la détection de fractures et les solutions énergétiques hybrides.

