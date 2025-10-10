Environnementil y a 8 heures
Solution écologique
Géothermie : un potentiel énorme pour produire une énergie propre, y compris à partir de puits de pétrole et de gaz abandonnés
Alors que la demande mondiale en énergie ne cesse d’augmenter et que la planète se réchauffe, une ressource ancienne attire un regain d’intérêt : la chaleur du sous-sol terrestre. Discrète, continue et faiblement émettrice, l’énergie géothermique pourrait bien devenir l’un des piliers d’un avenir énergétique propre — notamment grâce à la reconversion des anciens puits de pétrole et de gaz.