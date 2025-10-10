Géothermie : un potentiel énorme pour produire une énergie propre, y compris à partir de puits de pétrole et de gaz abandonnés

Moones Alamooti est professeure adjoint au département de génie énergétique et pétrolier de l'Université du Dakota du Nord. Titulaire d'un doctorat en géophysique et d'un master en génie énergétique de l'UND, ses recherches portent sur la géomécanique computationnelle, l'imagerie sismique et les systèmes énergétiques souterrains, avec des applications dans l'exploration des ressources géothermiques, la détection de fractures et les solutions énergétiques hybrides.