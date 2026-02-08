BIENFAITS DE LA SCIENCE

George Orwell avait aussi plaidé pour une nouvelle façon de penser la science

La science a gagné la guerre, mais peut-elle sauver la paix ? Dès 1945, George Orwell alertait sur les dangers d’une science confisquée par le pouvoir et défendait une autre voie : une pensée scientifique partagée, critique et profondément démocratique.