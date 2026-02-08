POLITIQUE
Un exemplaire du roman « 1984 » de George Orwell est exposé à la librairie The Last Bookstore le 25 janvier 2017 à Los Angeles, en Californie.
BIENFAITS DE LA SCIENCE

8 février 2026

George Orwell avait aussi plaidé pour une nouvelle façon de penser la science

La science a gagné la guerre, mais peut-elle sauver la paix ? Dès 1945, George Orwell alertait sur les dangers d’une science confisquée par le pouvoir et défendait une autre voie : une pensée scientifique partagée, critique et profondément démocratique.

Robert Colls Go to Robert Colls page

Robert Colls

Robert Colls est professeur émérite d'histoire à l'Université De Montfort.

