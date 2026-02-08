BIENFAITS DE LA SCIENCE
8 février 2026
George Orwell avait aussi plaidé pour une nouvelle façon de penser la science
La science a gagné la guerre, mais peut-elle sauver la paix ? Dès 1945, George Orwell alertait sur les dangers d’une science confisquée par le pouvoir et défendait une autre voie : une pensée scientifique partagée, critique et profondément démocratique.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Robert Colls est professeur émérite d'histoire à l'Université De Montfort.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Robert Colls est professeur émérite d'histoire à l'Université De Montfort.