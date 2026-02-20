POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Les reflets sur l'écran d'un smartphone des logos du DMA et des plateformes en ligne Google, Facebook, LinkedIn, Amazon, Apple Store et TikTok.
See image caption
See copyright

DIVERGENCE DE FOND

20 février 2026

Gafam vs DSA européen : qui est le plus dangereux pour la démocratie ?

Entre les géants américains du numérique accusés d’orienter l’opinion par leurs algorithmes et le Digital Services Act européen qui organise une régulation industrialisée et opaque des contenus, deux visions de la liberté d’expression s’affrontent. Derrière le duel GAFAM vs DSA, c’est en réalité une redéfinition profonde des équilibres démocratiques qui se joue, sur fond de divergence croissante entre modèle américain et approche européenne.

Photo of Fabrice Epelboin
Photo of Romain Marsily
Fabrice Epelboin Go to Fabrice Epelboin page et Romain Marsily Go to Romain Marsily page

12 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin image
Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

Romain Marsily image
Romain Marsily

Romain Marsily est enseignant en sciences politique, chroniqueur et directeur général de Nouvelle Énergie.

Populaires

1La Russie a désormais accumulé les plus lourdes pertes humaines subies par n’importe quelle puissance depuis 1945 et voilà où cela pourrait la mener
2Petits conseils d’un psychologue pour rester positif quand il n’arrête pas de pleuvoir
3Le grand paradoxe : LFI, EELV et gauche radicale en voie d’effondrement électoral… mais de victoires idéologiques toxiques
4Iran : Donald Trump aurait pris la décision de frapper… mais comment comprendre ce qui guide ses décisions ?
5L’Algérie mise sur l'apaisement avec la France et voilà pourquoi ça n’a pas qu’à voir avec le nom du ministre de l’Intérieur
6Violences politiques de gauche : il n’y a pas que LFI… et voilà ceux qui devraient aussi assumer leur part de responsabilité
7Les antifas, l’arbre qui cache la forêt du recours à la violence politique à gauche ?