DIVERGENCE DE FOND

20 février 2026

Gafam vs DSA européen : qui est le plus dangereux pour la démocratie ?

Entre les géants américains du numérique accusés d’orienter l’opinion par leurs algorithmes et le Digital Services Act européen qui organise une régulation industrialisée et opaque des contenus, deux visions de la liberté d’expression s’affrontent. Derrière le duel GAFAM vs DSA, c’est en réalité une redéfinition profonde des équilibres démocratiques qui se joue, sur fond de divergence croissante entre modèle américain et approche européenne.