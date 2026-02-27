ENJEUX CRUCIAUX POUR BERLIN
27 février 2026
Friedrich Merz rejoue à Pékin la stratégie du cavalier solitaire
Friedrich Merz effectue sa première visite officielle en Chine depuis son arrivée au pouvoir. Il y a rencontré le président chinois à Pékin avec l'objectif affiché d'établir un partenariat plus « équilibré, fiable et juste ».
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
