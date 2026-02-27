POLITIQUE
Le chancelier allemand Friedrich Merz est assis aux côtés du Premier ministre chinois Li Qiang lors d'une cérémonie de signature au Palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin, le 25 février 2026.
ENJEUX CRUCIAUX POUR BERLIN

27 février 2026

Friedrich Merz rejoue à Pékin la stratégie du cavalier solitaire

Friedrich Merz effectue sa première visite officielle en Chine depuis son arrivée au pouvoir. Il y a rencontré le président chinois à Pékin avec l'objectif affiché d'établir un partenariat plus « équilibré, fiable et juste ».

Pierre Bentata Go to Pierre Bentata page

Chine , Pékin , Allemagne , Friedrich Merz , Xi Jinping , automobile

Géopolitique
Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

