ENJEUX CRUCIAUX POUR BERLIN

27 février 2026

Friedrich Merz rejoue à Pékin la stratégie du cavalier solitaire

Friedrich Merz effectue sa première visite officielle en Chine depuis son arrivée au pouvoir. Il y a rencontré le président chinois à Pékin avec l'objectif affiché d'établir un partenariat plus « équilibré, fiable et juste ».