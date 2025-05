MALÉDICTION AUTO-INFLIGÉE

Friedrich Merz, chronique d’un échec annoncé ?

En s’alliant avec le SPD pour former une coalition de gouvernement, Friedrich Merz, pourtant élu sur une ligne de droite, engage la CDU sur la voie du compromis. Face à une Allemagne économiquement fragilisée et politiquement morcelée, le nouveau chancelier devra arbitrer entre ambitions libérales, concessions sociales-démocrates et montée des populismes.