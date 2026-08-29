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Drapeau Français. (Image d'illustration)
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TRIBUNE

29 août 2026

FRANCE, RÉVEILLE-TOI !

Face aux crises qui s’accumulent, la France ne peut plus continuer à privilégier le confort individuel au détriment de l’effort collectif. À l’approche de 2027, l’heure est venue de dire la vérité aux Français et de leur proposer un véritable projet de redressement.

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MOTS-CLES

la France , tribune , société , citoyens

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Gérard Mermet

Gérard Mermet est sociologue, directeur du cabinet d’études et de conseil Francoscopie. Ses derniers ouvrages parus sont : Francoscopie 2030 (Nous, aujourd’hui et demain), Larousse, 2018. Réinventons l'Avenir (Pour un Grand Pacte de Solidarité post-Covid), l'Archipel, 2021. Le Contrat vital (Pour un monde moral et durable), Empreinte Temps présent, 2022. L'Avenir est en NOUS ! (Avant qu'il soit trop tard), JDH Éditions, 2024.