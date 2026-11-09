ANGLE MORT

Formation continue : les moins qualifiés, souvent les grands oubliés

Seuls 16 % des travailleurs dans le monde ont suivi une formation structurée l’an dernier, et ce sont précisément ceux qui en auraient le plus besoin, indépendants, économie informelle, peu qualifiés, qui y accèdent le moins. Une étude publiée sur VoxEU vient conforter ce constat de l’OIT, la formation tout au long de la vie devient une nécessité économique à mesure que l’IA et la transition écologique bouleversent les compétences recherchées. Reste la question qui fâche, comment financer un système dont 34 % des pays à haut revenu consacrent encore moins de 1 % de leur budget éducatif ?