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ANGLE MORT

9 novembre 2026

Formation continue : les moins qualifiés, souvent les grands oubliés

Seuls 16 % des travailleurs dans le monde ont suivi une formation structurée l’an dernier, et ce sont précisément ceux qui en auraient le plus besoin, indépendants, économie informelle, peu qualifiés, qui y accèdent le moins. Une étude publiée sur VoxEU vient conforter ce constat de l’OIT, la formation tout au long de la vie devient une nécessité économique à mesure que l’IA et la transition écologique bouleversent les compétences recherchées. Reste la question qui fâche, comment financer un système dont 34 % des pays à haut revenu consacrent encore moins de 1 % de leur budget éducatif ?

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MOTS-CLES

Economie , travail , formation , IA , compétences , employeurs , salariés , apprentissage

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Isaure Delaporte
Économiste

Isaure Delaporte est économiste au Département de la recherche et des statistiques de l'Organisation internationale du travail (OIT).

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