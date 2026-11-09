ANGLE MORT
9 novembre 2026
Formation continue : les moins qualifiés, souvent les grands oubliés
Seuls 16 % des travailleurs dans le monde ont suivi une formation structurée l’an dernier, et ce sont précisément ceux qui en auraient le plus besoin, indépendants, économie informelle, peu qualifiés, qui y accèdent le moins. Une étude publiée sur VoxEU vient conforter ce constat de l’OIT, la formation tout au long de la vie devient une nécessité économique à mesure que l’IA et la transition écologique bouleversent les compétences recherchées. Reste la question qui fâche, comment financer un système dont 34 % des pays à haut revenu consacrent encore moins de 1 % de leur budget éducatif ?
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THEMATIQUESEconomie
Isaure Delaporte est économiste au Département de la recherche et des statistiques de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Isaure Delaporte est économiste au Département de la recherche et des statistiques de l'Organisation internationale du travail (OIT).