POLITIQUE ENERGETIQUE

Flambée des carburants : Emmanuel Macron demande au gouvernement de sécuriser les prix et les approvisionnements mais est-il prêt à assumer les mesures nécessaires ?

Face à la flambée des carburants, Emmanuel Macron réclame une « totale mobilisation » pour sécuriser les approvisionnements et maîtriser les prix. La France est-elle prête à revoir ses choix énergétiques pour restaurer sa souveraineté et sa capacité de production ?