POLITIQUE ENERGETIQUE
17 septembre 2026
Flambée des carburants : Emmanuel Macron demande au gouvernement de sécuriser les prix et les approvisionnements mais est-il prêt à assumer les mesures nécessaires ?
Face à la flambée des carburants, Emmanuel Macron réclame une « totale mobilisation » pour sécuriser les approvisionnements et maîtriser les prix. La France est-elle prête à revoir ses choix énergétiques pour restaurer sa souveraineté et sa capacité de production ?
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MOTS-CLESénergie , Emmanuel Macron , politique énergétique , transition énergétique , gaz , pétrole , électricité , Détroit d'Ormuz , Bab el-Mandeb , Iran , Russie , Chine , États-Unis , France , réglementation , nucléaire , Raffineries , raffinage , prix des carburants , fiscalité , taxes , électrification , prix à la pompe
THEMATIQUESEconomie
Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.
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Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.