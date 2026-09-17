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Emmanuel Macron s'exprime lors d'une réunion du Conseil de défense au palais de l'Élysée à Paris, le 28 février 2026, à la suite de frappes américaines et israéliennes contre l'Iran.
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POLITIQUE ENERGETIQUE

17 septembre 2026

Flambée des carburants : Emmanuel Macron demande au gouvernement de sécuriser les prix et les approvisionnements mais est-il prêt à assumer les mesures nécessaires ?

Face à la flambée des carburants, Emmanuel Macron réclame une « totale mobilisation » pour sécuriser les approvisionnements et maîtriser les prix. La France est-elle prête à revoir ses choix énergétiques pour restaurer sa souveraineté et sa capacité de production ?

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MOTS-CLES

énergie , Emmanuel Macron , politique énergétique , transition énergétique , gaz , pétrole , électricité , Détroit d'Ormuz , Bab el-Mandeb , Iran , Russie , Chine , États-Unis , France , réglementation , nucléaire , Raffineries , raffinage , prix des carburants , fiscalité , taxes , électrification , prix à la pompe

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Thierry Bros

Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.

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