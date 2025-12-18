POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLe biocarburant se démocratise de plus en plus.

©

Le biocarburant se démocratise de plus en plus.

PLF

18 décembre 2025

Fiscalité des biocarburants et budget 2026 : des scandales d'État ?

Sous couvert de « rationalisation des dépenses fiscales », le projet de loi de finances pour 2026 a tenté de remettre en cause, sans étude préalable ni concertation, des dispositifs clés en faveur des biocarburants E85 et B100. Rejetée par l’Assemblée nationale, cette initiative soulève de lourdes questions : origine opaque des propositions, rôle réel du Secrétariat général à la planification écologique, circulation de documents anonymes auprès de députés et mise en cause ciblée d’acteurs industriels.

Photo of André Heitz
André Heitz Go to André Heitz page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

fiscalité , finance , biocarburants , économie , France , secret , risques , dangers

THEMATIQUES

Finance
A PROPOS DES AUTEURS
André Heitz image
André Heitz

André Heitz est ingénieur agronome et fonctionnaire international du système des Nations Unies à la retraite. Il a servi l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Dans son dernier poste, il a été le directeur du Bureau de coordination de l’OMPI à Bruxelles.

Populaires

1Et si les différences d’espérance de vie entre riches et pauvres étaient surtout le produit de choix individuels plus que celui de discriminations sociales ?
2La cyber attaque qui fait trembler l’Etat digital français sur ses bases (et révèle à quel point l’Etat sait mal protéger les données toujours plus nombreuses qu’il collecte)
3Crash démographique : la France ne pourra plus se passer d’immigration… sauf que le profil des immigrés qu’elle reçoit ne fait qu’aggraver le problème
4Ces opérations d’espionnage qui se multiplient en France
5Faux putsch en vidéo : terrassé par les CGU, Macron n’est plus ami avec Facebook
6Commission sur l’entrisme islamiste : à la France insoumise, c’est journée portes ouvertes
7Coup de contagion ? Une série de prises de pouvoir en Afrique suggère que des imitateurs prennent note du succès des autres