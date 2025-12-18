©
Le biocarburant se démocratise de plus en plus.
18 décembre 2025
Fiscalité des biocarburants et budget 2026 : des scandales d'État ?
Sous couvert de « rationalisation des dépenses fiscales », le projet de loi de finances pour 2026 a tenté de remettre en cause, sans étude préalable ni concertation, des dispositifs clés en faveur des biocarburants E85 et B100. Rejetée par l’Assemblée nationale, cette initiative soulève de lourdes questions : origine opaque des propositions, rôle réel du Secrétariat général à la planification écologique, circulation de documents anonymes auprès de députés et mise en cause ciblée d’acteurs industriels.
André Heitz est ingénieur agronome et fonctionnaire international du système des Nations Unies à la retraite. Il a servi l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Dans son dernier poste, il a été le directeur du Bureau de coordination de l’OMPI à Bruxelles.
