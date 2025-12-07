POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Cette photographie montre une vue du ministère français de l’Économie et des Finances (dit Bercy), à Paris, le 10 novembre 2025. (Image d'illustration)

Cette photographie montre une vue du ministère français de l’Économie et des Finances (dit Bercy), à Paris, le 10 novembre 2025. (Image d'illustration)

© AFP or licensors

PREFERENCES ET ILLUSIONS

7 décembre 2025

Finances publiques : ces ordres de grandeur qui échappent TOTALEMENT aux Français (et à un bon nombre de ceux qui les représentent)

Le décalage entre les dépenses publiques réelles et les priorités exprimées par les Français interroge : aspiration à un budget sur mesure ou méconnaissance des contraintes économiques ? Ces écarts révèlent surtout les limites structurelles de la décision collective en démocratie.

Photo of François Facchini
François Facchini Go to François Facchini page

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
François Facchini image
François Facchini

François Facchini est professeur agrégé des universités de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et membre du Centre d’Économie de la Sorbonne (France).

Populaires

1Evitement de l’impôt : ce que “Cash Investigation” ne comprend obstinément pas à la fiscalité des dividendes de Bernard Arnault
2Vol au-dessus de l’île Longue : la défense anti-drône est un tel talon d’Achille que l’Europe ne sait même pas identifier ceux qui les pilotent
3Charles Alloncle : “Plus j’avance dans mon mandat de député, plus je découvre à quel point l’Etat profond gouverne la France”
4Mais qu’exporterons-nous maintenant que la Chine est devenue la seule puissance à se passer du reste du monde ?
5Euro-schizos ? Cet effacement civilisationnel dont les élites européennes ne veulent pas entendre parler au nom de leur supériorité morale… civilisationnelle
6Même en classes prépas, les bons deviennent mauvais : Geffray revient sur le bac pochette-surprise
7Quand l’Etat profond s’assume à ciel ouvert devant la Commission d’enquête parlementaire sur l’audiovisuel public