Cette photographie montre une vue du ministère français de l’Économie et des Finances (dit Bercy), à Paris, le 10 novembre 2025. (Image d'illustration)
© AFP or licensors
PREFERENCES ET ILLUSIONS
7 décembre 2025
Finances publiques : ces ordres de grandeur qui échappent TOTALEMENT aux Français (et à un bon nombre de ceux qui les représentent)
Le décalage entre les dépenses publiques réelles et les priorités exprimées par les Français interroge : aspiration à un budget sur mesure ou méconnaissance des contraintes économiques ? Ces écarts révèlent surtout les limites structurelles de la décision collective en démocratie.
6 min de lecture
François Facchini est professeur agrégé des universités de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et membre du Centre d’Économie de la Sorbonne (France).
Populaires
François Facchini est professeur agrégé des universités de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et membre du Centre d’Économie de la Sorbonne (France).