Faudra-t-il interdire les Verts pour protéger la démocratie (et l’environnement) ?

Le secrétaire national de Europe Ecologie - Les Verts (EELV), Julien Bayou, lors d'un discours lors des "Journées d'été" d'EELV à Grenoble, le 25 août 2022.

Atlantico : Alors que les universités d’été d’EELV s’ouvrent ce jeudi, les différents courants du parti préparent le terrain pour les motions pour la direction du parti par diverses tribunes dans les médias, celles-ci tournent autour de la refondation du parti. Comment analyser l’idéologie qui sous-tend ces propositions ?

Pierre Bentata : L’idéologie d’EELV est d’abord basée sur la haine du système de marché. Elle est anticapitaliste et joue sur le ressentiment et les pseudo conflits de classe. C’est de l’anticapitalisme primaire, mais il n’y a rien en rapport réel avec l’écologie ou la protection de l’environnement, ou en tout cas rien en rapport avec les trois piliers du développement durable. A savoir une synthèse entre du social, de l’économique et de l’environnemental. Ce qu’il y a comme force d’attraction dans cette proposition, c’est son caractère révolutionnaire. Il recherche une table rase et conteste tout ce qui a été dit et fait depuis deux siècles. Cela peut être tentant pour les déçus du système qui croient que par ce biais ils seront plus heureux, plus riches et plus égalitaires. C‘est plus qu’un programme politique, c’est une idéologie, une religion séculière comme disait Aron. En cela, il y a une mystique attirante. Les propositions sont absurdes mais le packaging lui est attirant. Et le message est de plus en plus diffusé car les jeunes et les médias s’en font l’écho.

Julien Bayou a déposé une proposition de loi visant à interdire les jets privés, et il n’exclut pas de proposer d'interdire les piscines privées en dernier ressort. A quel point les libertés individuelles sont-elles menacées par le programme écologique, et avec quelle efficacité écologique ? Quel danger politique le programme écologiste représente-t-il pour les libertés et la démocratie ?

Il y a en tout cas un opportunisme certain à jouer la carte anti-riches. c’est une stratégie politique qui peut se comprendre, mais si on appliquait leur stratégie, les plus pauvres souffriraient en premier. La part des dépenses énergétiques est plus importante chez les pauvres. Et il est purement démagogique de viser les jets privés quand la voiture pollue plus. Sortir du nucléaire, et être obligé de se tourner vers le charbon ou le gaz, c’est défavoriser les plus pauvres. Et l’ère de la frugalité, cela revient à détruire des emplois. Et les ménages les plus pauvres seraient les premiers concernés. Le programme des verts ne peut séduire que l’élite culturelle des grandes métropoles.

Si les écologistes arrivent au pouvoir c’est une vraie menace pour les libertés. Aurélien Barreau, une de leur figure de proue, dit lui qu’il est temps de prendre des mesures liberticides. Ce qui compte n’est pas de protéger l’environnement mais de mettre un système de décroissance pour punir l’homme. Leur grande métaphysique se résume ainsi : la nature est parfaite, l’homme ne cesse de la dégrader donc il doit être puni. C’est une idéologie anti humaniste. Julien Bayou disait d’ailleurs ne pas être contre ceux qui transgressent la loi pour protéger l’environnement. Ils veulent punir ceux qui réussissent et donc arrêter l’égalité devant le droit.

Ce qui est étonnant c’est que cette recette continue à fonctionner. C’est porté par la réalité du changement climatique et de ses défis mais cela révèle surtout à mon sens le manque de confiance dans la science et le progrès technique des autres partis qui pourraient s’opposer à eux.



Que ce soir sur le nucléaire, sur la sécheresse ou sur le dérèglement climatique au sens large, à quel point les écologistes tordent le réel pour le faire coïncider avec leur vision politique ? Quitte à proposer des solutions qui ne résoudrait pas la problématique climatique ?

Économiquement, rien ne tient la route. Mais sur le plan environnemental non plus. Les écologistes français se retrouvent dans une situation ambiguë où ils ne peuvent pas condamner les comportements allemands. Ils sont tellement anticapitalistes qu’ils préfèrent rejeter une énergie bon marché, écologique et qui permettrait d’alimenter le système tel qu’il fonctionne aujourd’hui car c’est le nucléaire. Et ça le rend inacceptable. Cela fait qu’ils finissent par préférer la réouverture d’usine à charbon plutôt que de centrales nucléaires. Donc écologiquement ça n’a pas de sens. C’est d’ailleurs pour cela qu’ils parlent d’énergie verte et non d’énergie décarbonée. Les écologistes sont aussi vent debout contre la fusion nucléaire, ce qui voudrait dire une énergie quasi infinie. C’est quelque chose qui n’est pas sain sur le plan scientifique. L’objectif est de s’attaquer au niveau de vie des hommes. D’abord les plus riches mais à plus long terme tout le monde.



Dans quelle mesure la lutte contre les changements climatiques nécessite-t-elle, justement d’aller dans le sens inverse de ce que proposent les écologistes ?

D’abord, il faut reconnaître que certaines choses marchent. De nombreux indicateurs montrent que l’on pollue moins qu’il y a 50 ans, que la qualité de l’air est meilleure, que les fleuves ont regagné en biodiversité, etc. Alors bien sûr, il y a des défis : le dérèglement climatique, l’extinction de masse. Mais les pays qui sont le plus riches et les plus avancés dans la recherche sont aussi ceux qui ont les meilleurs résultats environnementaux. Donc il faut poursuivre et accentuer le mouvement. Faire confiance à la science, continuer avec le nucléaire, travailler à stocker de l’énergie plus efficacement, etc. nous sommes parmi les pays les plus propres du monde selon l’environnemental performance index, et pourtant nous avons des écologistes très radicaux. Mais le résultat de la décroissance, ce sont des performances moins bonnes. Le système que les écologistes veulent changer a permis le découplage entre croissance et émissions. Il faut que nos scientifiques se fassent plus entendre, que les politiques attaquent plus frontalement les discours écologistes et que les médias arrêtent avec le catastrophisme.