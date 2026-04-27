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CYBER-SECURITE

27 avril 2026

Facture électronique pour tous : le risque de piratage électronique que le gouvernement feignait de ne pas voir

À partir du 1er septembre, la facture électronique devient obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à la TVA. Une réforme aux objectifs légitimes — lutte contre la fraude, suivi des recettes en temps réel — mais qui concentre des données financières sensibles sur une centaine de plateformes agréées, transformées en cibles de choix pour les cybercriminels. Un risque majeur basé sur une bonne intention ? Décryptage.

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MOTS-CLES

digitalisation , numérique , facture électronique , entreprises , risques , piratage informatique , données , rançons , malware , cybersécurité

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

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Sébastien Tertrais

Sébastien Tertrais est prospectiviste et directeur d’études, il a une solide

expérience dans le numérique pour avoir édité quatre applications dont une leader sur son marché dans le cadre de sa première entreprise. Ancien enseignant en techniques d’enquêtes, il collecte de multiples matériaux d’études pour faciliter la compréhension de sujets complexes et aider à la prise de décision. Ses premiers travaux sur les réseaux sociaux et leurs impacts sociétaux datent de 2009.

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