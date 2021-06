Facebook est-il devenu, à son insu, le complice de la Chine ? 

Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, évoque la nouvelle fonctionnalité Facebook News au Paley Center For Media le 25 octobre 2019 à New York.

Brendan O'Neill est rédacteur en chef du magazine Spiked, et chroniqueur pour Big Issue et The Australian.

Ces derniers mois, les habitants de la Chine n'ont pas été les seuls à se voir interdire de dire du mal du régime chinois. Des milliards d'autres personnes dans le monde l'étaient aussi. Grâce à Facebook et à sa répression de toute discussion sur la théorie selon laquelle le Covid-19 pourrait avoir été "fabriqué" ou avoir fui d'un laboratoire de Wuhan, des personnes en Amérique, en Grande-Bretagne, en France et dans le monde entier ont été réduites au silence à la chinoise. Il leur a été interdit de dire des choses qui pourraient gêner le parti communiste chinois. Les seigneurs du Web, soi-disant éveillés et frileux, ont contribué à mondialiser la répression de la libre pensée et du débat ouvert par le PCC.

Nous devons en parler. Facebook a maintenant levé ses restrictions sur les publications qui décrivent le Covid-19 comme étant "fabriqué par l'homme" ou "fabriqué" ou qui disent que le virus s'est échappé d'un laboratoire - l'Institut de virologie de Wuhan, pour être précis. Cela a permis à ses 2,7 milliards d'utilisateurs de discuter librement de la possibilité que le Covid-19 soit apparu dans un laboratoire scientifique plutôt que dans un bol de soupe de chauve-souris. Mais cela ne devrait pas être une fin en soi. Nous ne devrions pas oublier que les milliardaires de la Silicon Valley, censés être branchés, ont passé des mois à effacer de leurs plateformes les spéculations sur les méfaits ou l'imprudence des Chinois concernant le Covid-19. En effet, cette affaire sordide, cette alliance inavouable entre les technocrates de Californie et les autocrates de Pékin, met en lumière la folie et les dangers de la censure en ligne.

Personne ne sera choqué par le fait que la levée par Facebook de son interdiction des théories de fuite en laboratoire a coïncidé avec l'appel de l'administration Biden à un effort concerté pour découvrir les véritables origines du virus. Ces choses sont littéralement arrivées le même jour. La semaine dernière, le président Biden a demandé aux responsables des services de renseignement de "redoubler" d'efforts pour découvrir l'origine du Covid-19. Et, presto, Facebook a annoncé qu'il n'effacerait plus ou n'ajouterait plus d'avertissement aux publications indiquant que le Covid-19 a été fabriqué ou provient d'un laboratoire. Vous n'auriez pas pu demander une meilleure preuve de la relation effrayante et confortable entre la Silicon Valley et l'establishment démocrate. Ou pour le dire plus crûment - et plus précisément - entre les personnes qui contrôlent la sphère publique du 21e siècle et l'homme politique le plus puissant de la planète : Joe Biden. Le fait que les animateurs du débat public dans le monde moderne s'inspirent de Washington pour déterminer ce qu'il est acceptable de penser et de dire devrait effrayer tous ceux qui croient en la liberté d'expression et en la diversité de la pensée.

Au cours de l'année écoulée, quiconque a évoqué la possibilité que le Covid-19 provienne d'un laboratoire plutôt que d'un marché noir a été dénoncé comme un excentrique. Il ou elle risquait d'être mis en prison sur Facebook - c'est-à-dire d'être interdit de publication pendant 30 jours - et d'être ridiculisé par les experts de Twitter. Vous pouviez vous attendre à une discussion du type "Sale théoricien de la conspiration" si vous vous interrogiez à haute voix sur le fait que Covid saute d'un laboratoire, plutôt que d'une chauve-souris, dans la population générale. Pourtant, il y a maintenant un retournement de situation. Peut-être que les théories de la fuite en laboratoire n'étaient pas si folles après tout, carillonnent les commentateurs. La théorie de la fuite en laboratoire "gagne du terrain", affirme The Independent, un journal qui avait auparavant classé les rumeurs de fuite en laboratoire sous la rubrique "PAS DE VRAIES INFORMATIONS".

Bien sûr, il se peut que l'idée que le Covid-19 ait fui de l'Institut de virologie de Wuhan ne soit pas une VRAIE INFORMATION. Il me semble que l'affirmation qui tourbillonne sur les franges de l'Internet - selon laquelle la Chine aurait délibérément concocté le Covid-19 et l'aurait ensuite diffusé sur la planète pour nuire à ses concurrents mondiaux - est complètement farfelue et ne repose sur pas la moindre preuve. Même la suggestion selon laquelle le Covid aurait accidentellement fui du laboratoire de Wuhan - où il était peut-être en cours d'étude, voire modifié et intensifié - est loin d'avoir été étayée. Selon le professeur Dale Fisher, membre de l'équipe de l'OMS qui s'est rendue à Wuhan pour tenter d'en savoir plus sur la naissance de cette pandémie, il existe encore peu de preuves tangibles de ce scénario. La théorie de la fuite en laboratoire n'est pas écartée, [mais] il y a encore des recherches à faire", dit-il.



Ainsi, tous ceux qui se connectent furieusement sur leurs médias sociaux pour dire "LA CHINE A INVENTÉ CE VIRUS" sont encore un peu des cons. (Je défends leur droit d'être une tête de noeud, bien sûr.) Et c'est sans aucun doute, et malheureusement, le cas que la théorie de la fuite en laboratoire a fini par être liée à un sentiment anti-chinois plus large qui considère cette vaste nation en pleine croissance à l'Est comme une force entièrement malveillante, rendant constamment la vie misérable pour nous, Occidentaux. Pourtant, l'absence de preuves de la théorie de la fuite en laboratoire ne justifie pas de la réduire au silence ou de la réfuter. Au contraire, c'est précisément lorsque les choses sont incertaines, inconnues, en mouvement, que nous avons besoin de la parole la plus libre possible pour essayer de déterminer ce qui se passe.

L'apparente croyance de la Silicon Valley selon laquelle, parce qu'une chose n'est pas prouvée, elle doit être censurée, est une idiotie régressive de la plus basse forme. Comment ces gens pensent-ils que la vérité est atteinte ? Par magie ? Par décret ? Par des déclarations de Wuhan ou de Pékin ? La liberté de pensée et d'expression est le moyen par lequel nous découvrons la vérité de notre monde. La spéculation, l'investigation, la théorie, le débat, la découverte - ce sont les outils qui nous permettent d'évaluer les choses, de séparer la réalité de la fiction, de déterminer ce qui est faux et ce qui pourrait être vrai. La censure va explicitement à l'encontre de ce processus en étouffant la libre recherche et en réduisant le public à des destinataires passifs de la "vérité" telle qu'elle est conçue par les personnes au pouvoir. C'est une recette pour le dogme, et non pour la découverte ; pour l'ignorance, et non pour l'illumination.



C'est la sombre ironie de la censure qui est conçue pour s'attaquer aux "théories du complot", ce qui était la justification de la répression par les médias sociaux de la théorie de la fuite en laboratoire. La censure est bien plus susceptible d'enflammer et d'enhardir l'imagination conspirationniste que de la freiner. La censure encourage l'ignorance. En cachant certains faits, idées ou théories, la censure décourage l'utilisation de l'esprit critique dans le but de découvrir la vérité, et préfère nous dire : "Taisez-vous. Soyez patients. Nous vous dirons ce qu'il en est quand nous aurons trouvé la solution". Cette pacification élitiste de la vie publique, ce déclassement de l'enquête de masse, a pour effet soit de faire penser aux gens : "Ils doivent cacher quelque chose", soit de nous convaincre de ne pas trop réfléchir à certaines questions parce qu'elles dépassent notre niveau de rémunération intellectuelle. Aucun de ces états de peur ou de passivité n'est propice à la recherche de la vérité.



La vérité ne peut être trouvée que par la liberté. John Stuart Mill le savait. Dans son ouvrage On Liberty, il affirme que "la liberté totale de contredire et de réfuter notre opinion est la condition même qui nous justifie de supposer sa vérité à des fins d'action ; et à aucune autre condition un être doté de facultés humaines ne peut avoir l'assurance rationnelle d'avoir raison". En d'autres termes, ce n'est qu'en soumettant nos théories et nos croyances à une discussion aussi large que possible - peut-être même au ridicule, à la moquerie et à une critique acerbe - que nous pouvons réellement les tester, les améliorer et finalement décider qu'elles doivent être justes (ou fausses). Cela est particulièrement vrai pour la science, dont la force repose sur le processus libre et rigoureux de la falsifiabilité. En protégeant la théorie de la fuite en laboratoire de toute discussion et de tout débat sur sa vaste plate-forme, Facebook a fait preuve d'une curieuse combinaison d'arrogance et d'attitude défensive qui est le moteur du credo mortifère de la censure politique.



Je préfère vivre dans un monde où les prétendues théories du complot se déchaînent plutôt que dans un monde où un riche type ou un expert surdiplômé que je n'ai jamais rencontré décide que je dois être protégé de ces théories. Le théoricien de la conspiration ne fait rien d'autre que de me lancer un défi - le défi de prouver qu'il a tort, de rassembler les faits, d'articuler aussi clairement que possible ce que je considère comme la véritable vérité du problème. Le censeur, quant à lui, insulte mon être même. Il me transforme en enfant. Il dit : "Ne pense pas. Ne te renseigne pas. N'utilisez pas vos facultés morales et mentales pour déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux. Je le ferai pour toi. Je préfère l'irritation des théories de la conspiration en ligne à l'infantilisation de la censure de la Silicon Valley tous les jours de la semaine.

La censure par Facebook de la théorie de la fuite en laboratoire était erronée, immorale et insultante. Elle a entravé la recherche intellectuelle publique et a donné un laissez-passer au régime chinois. Nos réseaux en ligne sont régis par des personnes qui font plus confiance aux fonctionnaires de Pékin qu'aux citoyens de leur propre pays. Cela fait froid dans le dos et ne peut être toléré.