Crime odieux

Etats-Unis : Une élue démocrate du Minessota assassinée avec sa mari, le suspect a été arrêté

Les autorités ont annoncé que le suspect dans l’assassinat de Melissa Hortman et de son époux a été interpellé à Green Isle, une petite ville située à plus d’une heure à l’ouest de Minneapolis. Cette arrestation met fin à plus de 40 heures d’intenses recherches, ont précisé les forces de l’ordre.