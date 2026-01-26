REACTION FERME

26 janvier 2026

Face aux dérives sexuelles de Grok, l'IA du réseau social X, l'Europe réagit en ouvrant une enquête

Face à une série de dérives liées à l’IA Grok, déployée sur la plateforme X (anciennement Twitter), l’Union européenne a décidé d’engager une action formelle contre l’outil d’intelligence artificielle du milliardaire Elon Musk. L’enquête vise à déterminer si ces technologies respectent les règles européennes en matière de sécurité, de dignité humaine et de protection des personnes contre les contenus abusifs ou non consensuels.