26 janvier 2026
Face aux dérives sexuelles de Grok, l'IA du réseau social X, l'Europe réagit en ouvrant une enquête
Face à une série de dérives liées à l’IA Grok, déployée sur la plateforme X (anciennement Twitter), l’Union européenne a décidé d’engager une action formelle contre l’outil d’intelligence artificielle du milliardaire Elon Musk. L’enquête vise à déterminer si ces technologies respectent les règles européennes en matière de sécurité, de dignité humaine et de protection des personnes contre les contenus abusifs ou non consensuels.
