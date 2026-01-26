POLITIQUE
REACTION FERME

26 janvier 2026

Face aux dérives sexuelles de Grok, l'IA du réseau social X, l'Europe réagit en ouvrant une enquête

Face à une série de dérives liées à l’IA Grok, déployée sur la plateforme X (anciennement Twitter), l’Union européenne a décidé d’engager une action formelle contre l’outil d’intelligence artificielle du milliardaire Elon Musk. L’enquête vise à déterminer si ces technologies respectent les règles européennes en matière de sécurité, de dignité humaine et de protection des personnes contre les contenus abusifs ou non consensuels.

Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

Emmanuel Cahour