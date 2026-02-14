PROGRES TECHNOLOGIQUES
Une étude dans Nature révèle que l’IA est capable de détecter le type de personnalité de ceux qui l’utilisent
Une étude publiée dans Nature révèle que des modèles d’intelligence artificielle peuvent désormais déceler avec une précision notable les traits de personnalité à partir de simples récits libres. Entre promesses scientifiques et risques éthiques majeurs, l’IA devient un nouvel acteur dans la lecture du sujet, au croisement de la psychologie, des sciences cognitives et du débat démocratique.
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
