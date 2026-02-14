PROGRES TECHNOLOGIQUES

Une étude dans Nature révèle que l’IA est capable de détecter le type de personnalité de ceux qui l’utilisent

Une étude publiée dans Nature révèle que des modèles d’intelligence artificielle peuvent désormais déceler avec une précision notable les traits de personnalité à partir de simples récits libres. Entre promesses scientifiques et risques éthiques majeurs, l’IA devient un nouvel acteur dans la lecture du sujet, au croisement de la psychologie, des sciences cognitives et du débat démocratique.